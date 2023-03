Siderurgia, meccanica, tlc: ecco le ricette della settimana corta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre la politica ne discute e si divide, la settimana lavorativa corta in molte realtà produttive è da tempo una realtà, affidata ad accordi integrativi: dalla siderurgia alla meccanica, dalla chimica, dai bancari alle tlc, imprese e sindacati hanno definito un’organizzazione del lavoro flessibile per meglio rispondere alle specificità aziendali e alle esigenze dei lavoratori. In molte esperienze il costo del taglio delle ore di lavoro è coperto in parte dall’azienda e in parte da permessi retribuiti. Meno ore in servizio servono per migliorare la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, ma la nuova frontiera è legare le ore lavorate in meno alla partecipazione a percorsi di formazione.

Scambio tra maggiore flessibilità organizzativa e riduzione dell’orario di lavoro

Alla base delle intese aziendali raggiunte tra le parti nel settore industriale c’è lo scambio tra la maggiore flessibilità organizzativa e la riduzione dell’orario di lavoro, per assicurare la saturazione degli impianti senza ricadute negative sulla produttività: «Nelle grandi aziende chimiche e siderurgiche, dove si ha una bassa incidenza della manodopera perché i processi sono automatizzati - spiega Mirco Rota, della Fiom-Cgil- si lavora mediamente 32-34 ore a ciclo continuo, gli impianti non possono mai spegnersi, dunque occorre assicurare la prestazione lavorativa anche nel weekend. Molti turnisti, dunque, lavorano 3 o 4 giorni e si riposano due giorni “a scorrimento”».

Toyota: turni di 7 ore retribuiti come 8 ore

In una rapida panoramica sulle esperienze in atto, alla Tenaris Dalmine, tra i maggiori produttori e fornitori globali di tubi in acciaio, si prevedono 35 ore di lavoro pagate 40 ore, queste 5 ore sono in parte a carico dell’azienda e in parte sono coperte dai permessi retribuiti. In Toyota Material Handling Italia un accordo di secondo livello ha previsto di retribuire turni di sette ore come turni di otto ore (con l’utilizzo della pausa), si favorisce anche il ricambio generazionale attraverso l’inserimento del Part time generazionale, che dà opportunità di riconoscere, al lavoratore prossimo alla pensione un periodo di sei mesi di orario di lavoro ridotto - mantenendo inalterata la retribuzione e la contribuzione.- per agevolare l’ingresso di nuovi lavoratori in un percorso di affiancamento. A Padova più aziende che fanno turni con orario medio settimanale inferiore alle 40 ore, ad esempio Zf (fornitore componentistica) si lavora 35 ore e 40 minuti medi nel ciclo a 3 turni o 34 ore e 45 minuti medi nel ciclo a 4 turni, a Rovigo in Tmb (componentistica in alluminio) nel reparto lavorazioni meccaniche gli operai lavorano a 3 turni ma con una media settimanale di 37 ore e 10 minuti.



Rota(Fiom): incentivi per le aziende che riducono l’orario e assumono

Tra i negoziati in corso va citato l’integrativo Lamborghini, con Fiom e Fim che propongono di «costruire presupposti per un ulteriore segnale di riduzione dell'orario di lavoro», per passare alla settimana corta. In Abb, al tavolo in cui si discute dell’integrativo, la piattaforma unitaria del sindacato punta a ridurre la prestazione sotto le 40 ore, a parità di salario attraverso la copertura a carico dell’azienda per il 60% e per il 40% del lavoratore attraverso permessi. «Il tema - continua Rota - è chi paga la riduzione oraria, che per l’azienda si traduce in aumento del costo delle ore in meno lavorate e nel costo delle persone in più che deve usare nella turnistica, determinando un aumento del costo del prodotto. Per questo proponiamo che il Governo sostenga attraverso incentivi, processi di riduzione dell’orario di lavoro accompagnati da assunzioni».

Uliano (Fim): utilizzare il tempo non lavorato per formarsi

Una novità arriverà dal contratto nazionale dei metalmeccanici del 2008 che dal 2026 parifica il trattamento per operai e impiegati con almeno 18 anni di servizio facendo scattare una settimana in più di vacanza. «Questa settimana in più si potrà utilizzare per ridurre l’orario settimanale - sostiene Ferdinando Uliano, segretario naizonale Fim Cisl-, ma è fondamentale che queste scelte vengano affidate alla contrattazione tra le parti per cercare accordi che meglio rispondano alle esigenze particolari del singolo contesto produttivo, e non siano ingessate da leggi nazionali a livello centrale».Il riferimento è all’indagine conoscitiva promossa dalla commissione Lavoro della Camera, che potrebbe tradursi in un intervento legislativo sulla materia.