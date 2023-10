Siemens Energy crolla a Francoforte per le difficoltà nel settore dell'eolico

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siemens Energy a picco alla Borsa di Francoforte, a fronte di un indice DAX 30 in calo. La società tedesca dell'energia, ha annunciato oggi che gli ordini e i ricavi di Siemens Gamesa, controllata dell'eolico, nell’anno fiscale 2024 dovrebbero essere inferiori alle previsioni di mercato e che i deflussi di cassa saranno maggiori. Ha anche affermato che sta valutando varie misure per rafforzare il proprio bilancio e che è in trattative preliminari con diverse parti interessate, tra cui partner bancari e il governo tedesco, per ottenere l'accesso a un volume crescente di garanzie per progetti a lungo termine.

La direzione del gruppo, spiega una nota, "sta conducendo colloqui preliminari con diverse parti, in particolare con le banche e il governo federale" allo scopo di ottenere "un volume crescente di garanzie". Già a giugno scorso Siemens Energy aveva ritirato la guidance sugli utili 2023 a causa di problemi e costi superiori alle attese riguardanti la sua unità specializzata nel campo eolico Siemens Gamesa. Il gruppo aveva parlato d "sostanziale aumento dei tassi di guasto dei componenti delle turbine eoliche" di una necessaria "estesa revisione tecnica" della flotta installata e dei progetti di Siemens Gamesa.

Per raggiungere la qualità del prodotto adeguata,aveva nell'occasione annunciato costi significativamente più elevati di quanto precedentemente ipotizzato, superiori a 1 miliardo di euro.A livello di gruppo, Siemens Energy ha affermato oggi che i risultati per l’anno fiscale 2023 dovrebbero essere in linea con le linee guida. La società ha aggiunto che il processo di definizione del budget è in corso e che non è stata presa alcuna decisione rispetto al budget annuale per il 2024.