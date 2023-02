Siemens vola a Francoforte, alza target 2023 dopo robusto avvio esercizio

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siemens festeggia alla Borsa di Francoforte dopo l’innalzamento degli obiettivi per il 2023, sulla scia del positivo avvio dell’esercizio. Siemens ha annunciato di avere registrato «il più forte avvio di esercizio, con un utile di 2,7 miliardi di euro dalle attività industriali». Nel periodo ottobre-dicembre 2022, il gruppo ha realizzato complessivamente ricavi per 18,1 miliardi, in crescita del 10% su base annua, con ordini per 22,6 miliardi (-7% sul 2021 contraddistinto da «commesse di livello straordinario nel comparto Digital Industries e Mobility») e un utile netto di 1,6 miliardi (-9%).

I dati di commesse e utili sono superiori alle attese degli analisti, mentre i ricavi sono leggermente inferiori. «Sulla scia del forte avvio dell’esercizio 2023, alziamo l’outlook per l’anno», ha indicato Siemens che ora prevede una crescita dei ricavi, al netto degli effetti valutari e di portafoglio, del 7-10% contro il precedente 6-9%. In particolare per il comparto Digital industries il pronostico è di un aumento del 12-15% (da 10-13%) e per le Smart Infrastructures del 9-12% (da 8-11%), mentre per il settore Mobility è confermata la previsione di un aumento delle vendite del 6-9%. L’utile per azione ante allocazione del prezzo di acquisto di attività è stimato a 8,90-9,40 euro da 8,70-9,20 euro. Gli analisti di Deutsche Bank hanno confermato la loro opinione positiva sul titolo, innalzando il prezzo-obiettivo a 170 euro da 165 euro. Barclays invece ha ribadito il consiglio di vendere, con un target price di 120 euro.