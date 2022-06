Isola bomboniera in cui c’è tutto, e con grande raffinatezza (non sempre accade in Grecia). Mescola spiagge attrezzate e non, ad angoli memorabili: Apollonia è il centro principale con taverne di gusto e chef pieni di modernità, e non i soliti negozietti dozzinali, giornata di mare a Faros (il posto più tranquillo per cercare alloggio) con le sue tre spiagge in fila fino al monastero di Chrisopigi, avamposto nel mare, passeggiata da Kastro, l’antica capitale dell’isola, alla chiesetta dei Sette Martiri (Epta Martyres), che pare tuffarsi nel mare. E poi per un turismo d’altri tempi una giornata a Heronissos, nella zona nord dell’isola. È un piccolissimo villaggio di pescatori, una spiaggia quasi esclusiva, un’insenatura dove il vento non arriva quasi mai e, soprattutto, la più buona taramosalata, la crema di uova di muggine, della Grecia.

