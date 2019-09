Sigarette, salta la fusione da 200 miliardi tra Philip Morris e Altria Philip Morris International e Altria hanno annunciato di avere messo fine alle loro trattative per un merger che avrebbe creato un gruppo da 200 miliardi di dollari

Philip Morris International e Altria hanno annunciato di avere messo fine alle loro trattative per un merger che avrebbe creato un gruppo da 200 miliardi di dollari. I due colossi del tabacco avevano confermato i negoziati in corso il 27 agosto per una fusione alla pari. Philip Morris International, società che vende il marchio di sigarette Marlboro e Chesterfield a livello internazionale, e Altria, il gruppo che negli Stati Uniti produce le Malboro e che ha investito in Juul Labs (produttore di sigarette elettroniche di cui ha una quota del 35%), corrono nel pre-mercato. Philip Morris International guadagna il 7,8% a 77,14 dollari, Altria avanza del 3,3% a 42,10 dollari.

Problematico l’investimento in Juul Labs

Si sta rivelando problematico l'investimento da 12,8 miliardi di dollari fatto da Altria per ottenere una quota del 35% in Juul Labs, startup a un certo punto valutata 38 miliardi di dollari . Il produttore di sigarette elettroniche controllato dal produttore americano di Malboro ha detto addio al suo Ceo, Kevin Burns, che verrà sostituito immediatamente dal direttore strategia di Altria, K.C. Crosthwaite (con una lunga esperienza nel trattare con i regolatori).

La stratta sulle sigarette elettroniche

Il gruppo era già finito nel mirino delle autorità Usa, convinte che la diffusione di e-cigarette tra gli adolescenti sia diventata una epidemia. Il pressing sull'azienda è recentemente aumentato dopo l'aumento dei casi riguardanti una malattia misteriosa ai polmoni legata all'uso di sigarette elettroniche che si sta diffondendo in Usa. Juul Labs - che non è stato direttamente legato a tali casi - ha deciso di sospendere la diffusione di pubblicità in tv, su carta stampata e sul digitale in Usa e smetterà di svolgere attività di lobby sull'amministrazione Trump che ha proposto un divieto di vendita di tutte le sigarette elettroniche aromatizzate (cosa che il prossimo anno avrà un “impatto negativo”, ha detto il neo Ceo).