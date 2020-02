Sigaro Toscano rilancia con Puccini Dedica al celebre compositore lucchese - Tabacco Kentuky microfermentato dalla Valtiberina di Vincenzo Chierchia

La galleria di personaggi storici, appassionati del Sigaro Toscano, si arricchisce ancora. Dopo i grandi del Risorgimento - Garibaldi e Mazzini - arriva l'omaggio a Giacomo Puccini. Il compositore lucchese compose la Turandot immerso nell'esperienza di un Toscano. Il suo celebre «Vincerò», attualissimo, vuole essere - nelle intenzioni di Manifatture sigaro toscano - un tributo a quell'Italia del made in Italy che eccelle nel mondo, per lanciare, nello stesso tempo, anche un segnale al Paese, la cui economia, oggi in ritardo, ha in sé gli ingredienti per uscirne fuori e vincere sui mercati, ribadiscono da Manifatture sigaro toscano.

Giacomo Puccini con il sigaro toscano

Come nella Tosca o nella Turandot, il Toscano Puccini è «una sinfonia di gusto, con un inizio soave che termina in un crescendo di forza». Quello che nel nuovo sigaro Puccini sorprende sin da subito gli appassionati è il colore scuro e omogeneo di questa fascia selezionata di Kentucky della Valtiberina che, per la prima volta nella storia dei sigari a marchio Toscano, viene fermentata per affinarne il gusto, normalmente grezzo, facendo così da contraltare al blend del ripieno composto da tabacco toscano e nordamericano. Le microfermentazioni si manifestano appieno durante la fumata grazie anche alla dimensione della pancia, superiore allo standard, in un'esperienza che si evolve per gradi, per concludersi poi con una intensità e un acuto formidabile in un: «All'alba vincerò».