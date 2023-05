Siglato un accordo tra Elt e Sport e salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elt, società leader nel campo della difesa elettronica e Sport e Salute, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, annunciano una collaborazione.

L’accordo prenderà vita nel periodo degli Internazionali di Tennis in programma a Roma dal 2 al 21 maggio, nei luoghi pubblici del Foro Italico saranno infatti installati 150 dispositivi E4Shield. E4Shield è una tecnologia completamente made in Italy che agisce all’interno degli ambienti chiusi ed è in grado di inattivare i virus presenti in aria per i quali è programmata, contribuendo a mitigarne la minaccia.

E4Shield è stata ideata e prodotta dalla società Elt che, forte della sua settantennale esperienza nella gestione dello spettro elettromagnetico, ha trasferito le proprie competenze anche al settore della Biodifesa. L’ulteriore sviluppo di E4Shield è stato reso possibile grazie alla partnership con Lendlease, con l’impegno comune di combattere i virus presenti e futuri che minacciano la qualità dell’aria.

La tecnologia è stata presentata ufficialmente nella sua prima versione Anti-Cov id lo scorso giugno nell’ambito del Mind di Milano, insieme al partner del progetto Lendlease, quando sono stati illustrati i risultati di inattivazione al 90% in aria del virus Covid e delle sue varianti.