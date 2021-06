Siglato un nuovo accordo tra Iuav e Iteso (Messico)

1' di lettura

Si rafforzano le relazioni tra Iuav (Istituto universitario di Architettura) e il Messico, con la firma di un nuovo accordo tra l’ateneo veneziano e Università ITESO di Guadalajara (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). Nella sede dei Tolentini a Venezia si sono incontrati il rettore Iuav Alberto Ferlenga e l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, alla presenza del console onorario Leonardantonio Franchini e dei docenti Iuav Angelo Maggi (delegato del rettore per i rapporti internazionali) e Renato Rizzi. Rettore e docenti messicani si sono collegati online. In programma nuovi rapporti di scambio tra studenti e docenti e l’istituzione di una cattedra dedicata a Luis Barragàn (1902-1988), considerato il più importante architetto messicano del XX secolo. La cattedra darà luogo di anno in anno a scambi reciproci tra Venezia e Guadalajara. L’iniziativa segue altre collaborazioni avviate negli anni scorsi di Iuav con il Messico, in particolare al programma biennale di progettazione intrapreso dal prof. Renato Rizzi insieme al Governatore di Querétaro (Messico Centrale) Francisco Domínguez Servién e al recente accordo con Fábrica de Ciudad di Città del Messico.

