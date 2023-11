Signa verso il fallimento, istanza al tribunale della filiale tedesca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo immobiliare Signa si avvia verso il fallimento mentre la filiale tedesca Signa Real Estate Management Germany ha appena presentato istanza ufficiale di fallimento presso il tribunale distrettuale di Berlino Charlottenburg. La notizia è stata riferita dalla rivista tedesca Spiegel.

La richiesta riguarda una filiale tedesca di Signa Prime Selection, dove il magnate Rene Benko ha raccolto le sue preziose proprietà esistenti, si legge nel rapporto. Potrebbe essere solo un primo passo. Il quotidiano austriaco Der Standard ha affermato che martedì prossimo potrebbe arrivare la dichiarazione di fallimento del gruppo Signa, citando una fonte.

Le comunicazioni ai dipendenti

Per lo stesso giorno sono previste riunioni dei dipendenti di Signa, durante le quali i dipendenti verranno informati sull’insolvenza e sui passi successivi, riferisce il giornale.

Il gruppo Signa che ha asset per 27 miliardi di euro ha debiti per miliardi verso decine di banche, assicurazioni e fondi pensione nel corso degli anni hanno finanziato e investito in società di Signa, prospetti di vendita di obbligazioni e una presentazione di Signa vista da Reuters show. I legami finanziari sono particolarmente forti in Austria, dove Signa è stata fondata e ha sede.

La Germania, la più grande economia d’Europa, è nel mezzo di una crisi immobiliare dopo che un forte aumento dei tassi di interesse e dei costi di costruzione ha costretto alcuni sviluppatori all’insolvenza e ha sospeso accordi e costruzioni.