Signa, libri in Tribunale: un crack da 27 miliardi

Un combinato disposto di caro mutui e crisi dello sviluppo immobiliare tedesco che rischia di tradursi in uno dei crac immobiliari più estesi in Europa dal 2008.

La Signa Holding – con partecipazioni per 27 miliardi di euro e, tra l’altro, comproprietaria anche del Chrysler Building a New York – ha presentato, ieri, istanza di insolvenza a Vienna. Ha chiesto, dunque, al Tribunale commerciale di Vienna l’apertura di una procedura di riorganizzazione in auto-amministrazione. E potrebbe non essere l’unica. Perchè, nelle prossime settimane, potrebbero arrivare decine di dichiarazioni di insolvenza dalle diverse società del gruppo, al pari di quella presentata venerdì dalla controllata Signa Real Estate Management Germany a Berlino.

Secondo indiscrezioni, nelle scorse settimane, Signa avrebbe bussato alla porta di diversi investitori – tra cui Mubadala Investment, Pif (il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita), Attestor Capital ed Elliott – alla ricerca di un cavaliere bianco. Invano.

«Nonostante i notevoli sforzi compiuti nelle ultime settimane, non è stato possibile ottenere la liquidità necessaria per una ristrutturazione extragiudiziale in misura sufficiente» si legge nel comunicato stampa rilasciato dal gruppo austriaco, che sino all’ultimo ha cercato finanziamenti per 500-600 milioni di euro per onorare i debiti in scadenza.

Secondo Bloomberg, tra i creditori del gruppo austriaco figurano Raiffeisen, NordLB, BayernLB, Dz Bank e l’italiana Unicredit, presente in Germania con Hvb e in Austria con Bank Austria. Secondo Reuters, a Raiffeisen Bank International (il terzo gruppo bancario svizzero) e in parte Unicredit (attraverso Bank Austria) sarebbero riconducibili, in tutto, debiti per quasi 1,5 miliardi, mentre l’esposizione complessiva verso le banche austriache si attesterebbe a 2,2 miliardi.