Signorvino, il business cresce ancora: 15 nuove aperture per i 10 anni di vita

Quindici nuove aperture nel biennio 2022-2023, dieci solo quest’anno: è quanto prevede il programma di sviluppo di Signorvino, catena di enoteche con cucina che mette al centro il made in Italy lanciata da Sandro Veronesi (Gruppo Calzedonia) che festeggia il traguardo dei primi 10 anni di attività.

La strategia futura prevede inaugurazioni nel Sud Italia e in Europa, con aperture nella Repubblica Ceca, a Praga e in Francia, a Parigi. I negozi aperti passeranno da 25 a 34.

L’Osservatorio Signorvino prevede inoltre che il fatturato dell’attività imprenditoriale passerà dai 37 milioni nel 2021 ai 57 milioni per il 2022 con un aumento del 54%. Il numero totale di dipendenti impegnati nelle varie sedi passerà da 410 a quasi 600, con una crescita del 40% delle risorse umane.

Per festeggiare i 10 anni di vita sono state avviate una serie di iniziative, dal video celebrativo al contest online, che uniranno vino, cibo e musica fino alla realizzazione di eventi che si chiuderanno il 29 settembre in Valpolicella, dopo quelli del 16 e 30 giugno a Milano (nella sede di via dante un evento è previsto per il 22), del 14 luglio a Parma e 15 settembre a Roma .