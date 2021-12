Signorvino (Gruppo Calzedonia) prepara nuove aperture e punta sull’estero

I punti chiave Le enoteche

Pronta l’apertura di 10 nuovi negozi nel 2022, in centri commerciali, in centri storici e con nuovi test in location traffic road, cui si agginge lo sbarco all’estero, probabilmente in Polonia.

Signorvino, la catena di enoteche gastronomiche che fa capo al Gruppo Calzedonia (oltre 3 miliardi di fatturato), accelera sui piani di crescita. Nel 2021 è stato venduto oltre un milione di bottiglie. I locali aperti sono 25 con 6 nuove strutture nel 2021. Il giro d’affari ha toccato quest’anno quota 35 milioni.

Come accennato ci sono in progetto 10 nuove inaugurazioni nel 2022, puntando - come accennato da Federico Veronesi, che per la famiglia segue il business - a raggiungere quota 50 milioni. In cantiere c’è poi anche l’estero con l’Est Europa in pole position.

L'Osservatorio Signorvino sui consumi segnala poi gli italiani continuano a preferire i rossi con una quota del 48,5%,seguita dalle bollicine che coprono invece un 27,8% del totale. La denominazione più venduta nei locali Signorvino è il Franciacorta, segue l'Amarone della Valpolicella.

Le denominazioni che hanno registrato l'aumento maggiore nelle vendite sono state Primitivo di Manduria (+15%), Franciacorta (+28%), Prosecco (+36%) e TrentoDoc (+42%). La denominazione che è cresciuta di più in assoluto è l'Etna con un +82%.