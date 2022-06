Fuori dai giri, è una scelta quasi snob ma di grande valore. Incuneata fra Folegandros e Ios, Sikinos ha una sua marcata personalità. E basta solo la Chora a dar ragione di questa scelta: spalmata su due versanti della collina ha qualcosa di Matera e avrebbe affascinato di certo Pier Paolo Pasolini per un qualche suo Vangelo. Ancora arte con Episkopi, edificio perso quasi nel nulla e carico di storia. Tempio consacrato ad Apollo Pitio, ha le sembianze di un mausoleo di epoca romana, per poi essere convertito in chiesa cristiana nel V secolo d.C. e diventare monastero bizantino. L’assestamento definitivo gliel’ha dato il terremoto per rendere questo luogo un crogiuolo di storia e magia, con tutto il fascino dei luoghi decadenti. Nella passeggiata da Episkopi alla Chora, tappa d’obbligo per un calice di vino bianco alla vineria di Manalis e il tramonto con il profilo di Folegandros davanti farà il resto per rendere indimenticabile la serata.

