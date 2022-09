Silence S01 Plus

La gamma degli scooter spagnoli Silence è disponibile in Italia grazie all'importatore romano Exelentia. L’ultimo nato della gamma Silence è il modello S01 Plus, che, grazie al motore da 7,5 kW, vanta prestazioni di primo piano: 100 km/h di velocità massima (autolimitata elettronicamente), scatto da 0 a 50 km/h in 2,9 secondi, tre modalità di guida Eco, City e Sport e 133 km di autonomia. Il battery pack da 5,6 kWh può essere sfilato e trasportato come un trolley (pesa 41 kg), grazie alle ruote a scomparsa, per essere collegato a una presa domestica.



Potenza: 7,5 kW

Peso: 152 kg

Autonomia: 133 km

Velocità massima: 100 km/h

Prezzo: 8.272 euro



