Silenzio, parla la neve

Effetti da climate change

L’altra faccia della neve è nera: sono il fantasma delle valanghe. Quelle che partono magari solo per uno scialpinista di passaggio. I lastroni si staccano e l’irreparabile travolge tutto. Anche contro le valanghe la Serenissima di Venezia si era adoperata: aveva legiferato sulle modalità di corretto sfruttamento dei boschi, sia come indispensabile fonte di approvvigionamento di legname, sia per tutelare il territorio, e nel 1608 il Consiglio dei Dieci aveva acquisito tre tavole di Iseppo Paulini, autore di un manuale illustrato per mostrare come tagliare le piante per evitare le frane.

Tanta cura secoli fa e oggi lo sfregio. Zovi ha percorso sentieri in alta quota e ghiacciai eterni. In Bolivia, la pista più alta del mondo che porta al ghiacciaio di Chacaltaya è scomparsa: «è stato un pugno nello stomaco; ho avuto la consapevolezza, confrontando le immagini, che qualcosa si è rotto, che abbiamo contribuito in pochi decenni a sconvolgere equilibri millenari». Negli ultimi 120 anni, la Marmolada si è ridotta a un terzo. Ora la neve non parla più, urla il suo dolore e quello del mondo, eppure basterebbe applicare i protocolli già firmati. Le temperature che si innalzano di anno in anno sono in grado di causare la tempesta Vaia che, nell’ottobre 2018, ha abbattuto con raffiche a 200 km/h 14 milioni di piante in 20 minuti fra Dolomiti e Prealpi Venete. Sotto la Serenissima mai nessun cronista ha dovuto render conto di simili ferite. Ora parlano la memoria dei ghiacciai e l’assenza di neve: «mi hanno sempre attratto le esperienze che comportano l’assenza. L’assenza è ben diversa dal vuoto e mi piace perché ha il potere di rendere preziose cose a cui prima non si era data importanza». Già, la neve, credevamo fosse solo l’incanto dei nostri occhi bambini, e invece, ce lo ricorda il poeta Vladimir Majakovskij, «mai potrai smettere di amare la terra con cui hai condiviso il freddo».

Autobiografia della neve

Daniele Zovi

Utet, Milano, pagg. 256, € 18