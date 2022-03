Silenzio/assenso nel pubblico impiego anche per il settore privato

L'informazione è alla base della libertà di scelta e bene hanno fatto, prima il legislatore e poi le parti, a sottolinearne l'importanza e poi a strutturarne le modalità di attuazione e, il Fondo, a mettere in evidenza la rilevanza della consapevolezza nella scelta con la campagna “#scegliconsapevolmente”.

Nessuno si deve sentire costretto o tirato per la giacchetta, tutti devono avere il tempo e gli strumenti per decidere. Sei mesi dalla prima informativa da parte del proprio datore di lavoro e, poi, un ulteriore mese, in caso di adesione silente, dalla comunicazione del Fondo, sono tempi più che sufficienti per decidere consapevolmente del proprio futuro previdenziale. Peraltro, in un percorso così delineato, il silenzio diventa una scelta, una modalità cosciente di adesione e non, come qualcuno paventa, una trappola.

Un percorso diverso quello del pubblico impiego, dove è improprio parlare di silenzio assenso, in quanto si presenta più come un mezzo che come un fine.In tema d'informazione, però, questo potrebbe non bastare. Occorrerebbe un impegno a tutto campo da parte delle istituzioni, continuativo e non episodico, sulla previdenza complementare, anche attraverso la “Pubblicità Progresso”.