Silicio, la fabbrica di Novara fa concorrenza ai big del Far East

Un’azienda che produce wafer di silicio in Italia. Una mosca bianca dal punto di vista industriale, ancora più preziosa alla luce della crisi dei microchip che ha investito interi settori produttivi, a cominciare dall’automotive. A snocciolare date e passaggi aziendali sono il presidente Mauro Pedrotti e il responsabile dello stabilimento Marco Sciamanna. Oggi la Memc Electronic fa parte del Gruppo Global Wafers e in Italia ha due stabilimenti produttivi, a Novara, con 750 addetti e a Merano, con altre 250 persone.

Ma qual è la storia della Memc e come ci arriva nel cuore della Pianura padana un’azienda con una specializzazione produttiva da impresa del Far East? «Noi veniamo dal mondo della chimica e in particolare dal Gruppo Montedison – racconta il presidente Pedrotti – con una riconversione avviata negli anni Settanta verso le produzioni legate al silicio e al mondo dei semiconduttori, a quell’epoca ancora agli albori». A Merano si comincia con una piccola linea pilota e poi la specializzazione prende piede. Negli anni Ottanta arriva il passaggio di mano, prima in capo ad un gruppo tedesco e poi americano – nell’orbita del Gruppo Monsanto – con insediamenti anche in Asia. Arriva da qui l’acronimo Memc, Monsanto electronic material company. Nel 2016 è arrivata la nuova proprietà, il Gruppo Global Wafers di Taiwan, che oggi è il terzo fornitore mondiale di fette di silicio con l’obiettivo, grazie ad una acquisizione in corso, di scalare di una posizione e diventare i secondi player al mondo per volumi.

La storia della Memc di Novara è una storia di competizione internazionale e interna al gruppo per mantenere competenze industriali e volumi. «Noi giochiamo un derby quotidianamente e alla fine la partita in casa è sempre la più difficile» racconta Pedrotti. «Grazie alla fusione con il Gruppo americano – aggiunge – abbiamo iniziato a giocare in Champions League, abbiamo acquisito competenze e avviato diversi processi di trasferimento tecnologico». I processi produttivi tra Novara e Merano sono perfettamente integrati tanto che quotidianamente una navetta trasporta i manufatti tra i due plant. Le lavorazioni sono integrate verticalmente, con lo stabilimento del Nord Est che si occupa di monocristalli mentre Novara produce le fette, dunque il prodotto finito che viene poi ceduto ai big player del settore dei semiconduttori come StMicroelectronics.

La domanda allora è: come si resta competitivi in un settore nel quale le produzioni sono tutte spostate nel Far East? «Se si considerano soltanto i costi – spiega il presidente Pedrotti – è davvero difficile restare competitivi. Noi abbiamo due elementi, tipici del sistema paese, che sono il costo del lavoro e il costo dell’energia, più alti che in molte altre parti del mondo. Se restiamo sul piano dei costi dunque davvero non c’è competizione. Allora bisogna spostarsi su un altro piano e considerare la continua innovazione, la flessibilità e della capacità di seguire i clienti».

Uno dei fattori del successo della Memc sta nella capacità di costruire rapporti stretti e con i clienti e sviluppare nuove linee di prodotto. La produzione si focalizza su fette di silicio customizzate sulla base delle esigenze dei clienti. Qualità e servizio in primo piano dunque, con la dinamica del costo che però si va ad innescare su un prodotto più difficile da realizzare, frutto di un processo di ingegnerizzazione più complesso. In questo delicato equilibrio tra innovazione, flessibilità e capacità di ingegnerizzare nuovi prodotti, a più alto valore aggiunto, sta la chiave del successo di un’azienda come la Memc che mantiene in Italia una base produttiva consistente e cresciuta negli anni.