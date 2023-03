L’onda del crack Silicon Valley Bank, arriva alla banca delle startup cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I vasi comunicanti dei mercati finanziari globali, nel bene e nel male, non hanno limiti. Il crack della Silicon Valley Bank (SVB), fallita sotto il peso di 16 miliardi di dollari di perdite, rischia di presentare un conto salato anche in Cina dove SVB un decennio fa ha siglato una joint venture al 50% con la Shanghai Pudong Development Bank, tra le prime dieci banche statali commerciali del Paese, un gigante quotato dal 1999 con sede in un imponente palazzo del Bund.

Ingresso alla grande

Svb era entrata in Cina nel 2005 con una branch dedicata al venture capital, poi nel 2012 la jv con Spd Silicon Valley Bank, autodefinitasi «la prima a ottenere una nuova licenza bancaria in 15 anni per l’offerta di servizi onshore e offshore per finanziare l’innovazione». Destinatarie degli interventi dei venture capitalist Usa, le start up cinesi meritevoli di essere finanziate in dollari.

Ai tempi la jv era l’unico modo per creare un’entità bancaria in Cina, oggi è possibile, invece, anche per le banche, la creazione di un’entità pienamente straniera. La Spd Silicon Valley Bank si è affrettata infatti ad affermare di avere un bilancio indipendente rispetto alla Spd, pari a 2 miliardi di yuan cinesi (290 milioni di dollari) di capitale sociale (fonte, il database Tianyancha), equivalente al 6,8% del capitale della Shanghai Pudong Development Bank capitale sociale di 29,35 miliardi di yuan.

Fatto sta che a fine di dicembre, Svb aveva circa 209 miliardi di dollari di attività totali e 175,4 di depositi totali, incluse quelle relative alle start up cinesi.

La sindrome cinese

I paletti messi dalla Cina ai finanziamenti stranieri di attività strategiche rappresentano un problema strutturale, come è dimostrato dal sistema parallelo delle società cinesi offshore costituite nei paradisi fiscali. In questo caso, anche a detta dei clienti finali cinesi cioè i titolari delle start up in cerca di fondi la soluzione perfetta era il sistema online offerto dalla jv per l’apertura veloce, circa una settimana, di un account Svb che avveniva grazie a un numero di cellulare cinese, di certo un valore aggiunto rispetto ai 3-6 mesi dei più tradizionali Standard Chartered, Hsbc, Citi. Inoltre, grazie a quel sistema le start up potevano mostrare ai finanziatori come utilizzavano i fondi, invogliandoli a investire ancora di più.