Silicon Valley Bank verso spezzatino: non trovato un acquirente

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le autorità americane si avviano a uno spezzatino di Silicon Valley Bank dopo non essere riuscite a trovare un acquirente adatto per rilevare il 100% della banca fallita. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la Federal Deposit Insurance Corp, l’agenzia federale di assicurazione dei depositi, sembra intenzionate a separare la banca in almeno due parti e procedere con la loro vendita.

Le offerte scadono venerdì per la cosiddetta “banca ponte” che la Fdic ha istituito per assumere l’amministrazione controllata delle attività e delle passività della SVB, hanno detto le fonti citate da Bloomberg.

Loading...

Separatamente, l’autorità di regolamentazione prenderà offerte entro mercoledì per Svb Private Bank, o i resti di Boston Private, la banca orientata alla ricchezza che Svb ha acquisito nel 2021. La Fdic aveva provato a venderli insieme durante il fine settimana con offerte inizialmente dovute domenica, ma il regolatore ha recentemente detto che stava spostando la scadenza per ampliare il bacino di potenziali acquirenti per tutto o parte del franchising. Non sono state prese decisioni definitive e la tempistica o la struttura del processo di vendita potrebbero cambiare.

La Silicon Valley Bank è in amministrazione controllata dall’inizio di questo mese. First Citizens BancShares Inc. stava valutando un’offerta per la banca, secondo quanto riferito da Bloomberg ieri.