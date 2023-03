Silk-Faw, attenti agli americani: la Cina di Xi Jinping ha già chiuso con l’Occidente

Sì, ma attraverso un concordato preventivo che il Tribunale di Modena ha omologato e con una correttezza estrema da parte della proprietà: il gruppo ha sempre partecipato al tavolo di crisi regionale e ministeriale adempiendo a tutti gli impegni presi in sede pubblica. E i debiti di Goldoni sono stati tutti saldati al 31 dicembre 2022, ovvero con tre anni di anticipo rispetto a quanto accordato dal Tribunale. Ben diverso è il caso di Silk Faw: ricordo bene che nel luglio 2020, poiché ero in costante contatto con la Regione Emilia-Romagna, avvertii via mail sul pericolo che si poteva ben intravvedere in quella acclamata impresa, anche perché la Faw cinese l’avevo conosciuta molto bene.

Sta dicendo che non ci si può fidare di Faw?

Non sono al corrente della situazione aggiornata di Faw, ma li conosco da decenni. Quando ero in Same Deutz Fahr per quasi 20 anni abbiamo venduto loro la licenza dei motori diesel e mi sono fatto una mia opinione: sono cinesi particolarmente difficili e quadrati, più dei colleghi di Lovol, sempre controllati dal governo di Xi Jinping. Ma Faw è molto più grande di Lovol, è il più grande costruttore di camion in Cina e da osservatore esterno ho sempre considerato bizzarro e poco credibile un investimento da centinaia di milioni di euro in Italia per lo sviluppo di auto elettriche di altissima gamma, per di più attraverso una alleanza con una società americana. Tanto che preallertai i colleghi della motor valley.

Perché non c'erano i presupposti secondo lei?

Innanzitutto perché ci stanno mettendo la faccia i cinesi con solo un 15% del capitale, quando il vero interrogativo è il finanziatore americano, Jonathan Crane, un puro profilo finanziario che poteva investire tanto in caramelle quanto in auto sportive. Quante aziende ci hanno rimesso più per gli americani che non per i cinesi? Faw ci metteva il peso industriale ma ai cinesi oggi delle auto elettriche pulite non interessa nulla, hanno problemi ben più seri e hanno completamente chiuso le strade che portano in Occidente. Dal primo al terzo mandato di Xi Jinping c'è stato un cambio macroeconomico epocale. L'ho vissuto in prima persona in Lovol.

Quindi ci sarebbe solo una ragione geopolitica dietro al fallimento del progetto Goldoni e oggi di Silk-Faw?

Sì. Nel 2015-2016 la Cina si era aperta all'Europa, voleva investire in Italia e in altri presidi occidentali per invertire la politica del Made in China esportato nel mondo e produrre in loco. Lovol aveva scommesso sui nostri trattori ad alta potenza e l'Emilia era un progetto pilota in tal senso. Goldoni e Matermacc sotto la spinta cinese erano aziende ripartite alla grande. Fino al 2018, quando la Via della seta ha iniziato a traballare e Xi Jinping ha dato lo stop agli investimenti a Ovest di fronte ai boicottaggi americani sulla soia cinese e le frizioni sulla Corea del Nord. Il clima si è definitivamente esacerbato con il Covid che ha portato la Cina a sancire l'assoluta chiusura in se stessa.