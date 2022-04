Silver age terza potenza economica mondiale nel 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli over 65 in Italia sono oltre 14 milioni. Un dato destinato a crescere secondo l'Istat del 17% in dieci anni, fino a quota 16,5 milioni e a toccare il picco assoluto nel 2046 superando di molto i 19 milioni. Se fosse uno Stato sovrano, evidenziano Oxford Economics e Technopolis Group nel report sulla Silver Economy realizzato per conto della Commissione Europea, l'economia d'Argento (ndr over 50) sarebbe la terza potenza economica mondiale, dopo Stati Uniti e Cina. Entro il 2025 nel Vecchio Continente...