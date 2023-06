Silver Fir Capital Sgr, sottoscritte due locazioni green negli spazi di EuroHive, il nuovo business hub dell’Eur a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due multinazionali attive nel settore medicale, Karl Storz e Novo Nordisk, hanno scelto come nuova sede gli uffici di EuroHive, il business hub del quartiere Eur che si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana eUrban, ideato da Silver Fir Capital Sgr e GWM Group con l'obiettivo di riportare la città ad una dimensione umana in grado di fare la differenza nella vita delle persone. Le nuove locazioni, che coprono un totale di 2.100 mq, sono state sottoscritte per conto del Fondo U-Turn, gestito da Silver Fir Capital SGR e interamente partecipato da GWM Group.

EuroHive è un edificio di nuova costruzione, di circa 18.500 mq distribuiti su 10 piani fuori terra, che risponde alle nuove esigenze del lavoro ibrido, con uffici flessibili e modulari e spazi per il lavoro in team grazie alle nuove amenities, due aree di accoglienza di cui con una lounge progettata per eventi, un auditorium da 70 posti, tre sale riunioni attrezzate, un'area con postazioni di lavoro condivise, tre spazi dehors per il lavoro in esterno o momenti informali di condivisione.

Completano la value proposition i servizi alle persone come il bistrot, gestito da un'azienda leader nella ristorazione aziendale, il servizio navetta da/per la metropolitana Eur Fermi e la EuroHive app per l'accesso e la gestione dei servizi.

«Abbiamo scelto di lavorare non solo sull'infrastruttura di servizi dedicati alle aziende e alle persone ma di costruire un sistema di scelte strategiche e operative riflesse anche nei contratti di locazione, per sancire la volontà di entrambe le parti di rendere concrete le proprie politiche di sostenibilità - ha sottolineato Andrea Portella, amministratore delegato di Silver Fir Capital Sgr -. Confidiamo che EuroHive - e il team che lo gestisce - possa essere considerato parte integrante dell'attuazione delle strategie di tutte le aziende che sceglieranno di insediare qui il proprio headquarter».