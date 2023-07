Silverstone riporta due piloti del Regno Unito sul podio dopo oltre 30 anni. Ma Verstappen è sempre primo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Max Verstappen riporta la Red Bull alla vittoria a Silverstone per la prima volta dal 2012 (con Max Webber) e porta a casa il suo successo personale numero 43. L’olandese, manco a dirlo, ha sigillato il miglior tempo in gara e dimostra ancora un passo in più degli altri. Ma il pilota del giorno indiscusso secondo gli spettatori online è Lando Norris. Una piccola ‘risurrezione’ e qualche ‘faccia nuova’ sono quindi le buone notizie di questo week-end che, nonostante il dominio di Verstappen non sia arrestabile, ha almeno confermato una certa vivacità per tutte le posizioni successive, a partire dalla seconda.

Non c’è più traccia infatti delle doppiette Red Bull: Perez sono cinque volte di fila che non entra in Q3 per motivi diversi, da errori del pilota a errate valutazioni del team. E va male pure la domenica, mentre anche a Silverstone ha vinto di nuovo Verstappen. Per la sesta volta di fila: dal 7 maggio in avanti, in tutti i Gp, sempre Max. E nuovamente una Red Bull davanti, come da copione in tutte le altre gare del 2023.

Dopo dieci prove concluse, quindi, la stagione e le prospettive, viste dal vertice, sono assai piatte. L’esito, con 411 punti per il costruttore leader e già il doppio del secondo, la Mercedes, appare già scontato anche se non si è arrivati nemmeno a metà anno. Fra i piloti, 99 i punti che separano Max da Sergio e 118 dal primo inseguitore non RedBull, Fernando Alonso, che però, da un po’ di tempo a questa parte, non riesce a essere più incisivo come a inizio stagione. Hamilton e le due Ferrari hanno punti ancora inferiori alla metà della Red Bull: quasi da non credere. E Charles Leclerc scivola al settimo posto per mano di George Russell.

Un podio diverso con Lando Norris

A ben vedere, però, la domenica inglese è piaciuta e non poco. Silverstone è una pista all’antica: non è disegnata con i criteri moderni. E i tifosi sono all’altezza di quelli italiani. Nella terra dov’è nato questo sport, insomma, succede quasi sempre qualcosa di bello. E così, dopo Verstappen, sul podio c’è finito Lando Norris al secondo posto, meritatissimo sin dall’inizio, e poi Lewis Hamilton. Che si è messo in mezzo alle due McLaren che, oggi, hanno sorpreso tutti. Anche se il miglior tempo è stato di Verstappen, infatti, le due monoposto arancioni sono state le vere protagoniste già dal sabato. Inoltre, dopo Max, ci sono due piloti del Regno Unito, non accadeva dal 1992: Lando e Lewis. Anche se per un soffio -e una safety car in meno- poteva esserci l’australiano Piastri, che ha concluso a meno di un secondo dalla Mercedes numero 44.