Silvio Berlusconi morto, con lui se ne va un pezzo d’Italia: nessun erede all’orizzonte

«L’Italia è il Paese che amo»

“L’Italia è il Paese che amo”: è il famoso incipit del discorso con cui il 26 gennaio del 1994 il fondatore di Forza Italia annuncia ufficialmente il suo ingresso nell’agone politico davanti a una telecamera. Il partito è pronto. Berlusconi cambia tutto: linguaggio, approccio. Le sezioni sono sostituite dai Club; introduce un dresscode e corsi di formazione “televisiva”per chi ha dei ruoli politici. I suoi interventi sono veri e propri show. Nel faccia a faccia alla vigilia delle elezioni del 1994 con Achille Occhetto, segretario dell’allora Pds, Berlusconi mostra tutta la sua capacità e conoscenza del mezzo televisivo. I suoi avversari ci scherzano, i sondaggisti lo sottovalutano ma intanto il Cavaliere stende la sua rete alleandosi con il leader della Lega Umberto Bossi per vincere al Nord e con Fini e una parte di ex Dc per conquistare il Sud.

Unisce il diavolo e l’acquasanta e arriva a palazzo Chigi

Riesce a mettere assieme secessionisti e nazionalisti, il diavolo e l’acquasanta, facendosi – come rivendica – “concavo e convesso”. La scelta sarà vincente e lo porterà direttamente a Palazzo Chigi. Effetto anche questo non scontato. Per Costituzione l’incarico di presidente del Consiglio veniva affidato dal Capo dello Stato dopo la consultazione dei partiti perché rientrava nel negoziato per la formazione della maggioranza di governo. Dopo l’arrivo di Berlusconi non è più così. Che il leader di Fi sarebbe stato il Premier in caso di vittoria era dato per scontato. E così avverrà anche quando a vincere sarà il suo avversario, il leader dell’Ulivo e poi dell’Unione, Romano Prodi, oppure da ultimo Giorgia Meloni. Un cambiamento drastico per un Paese che doveva solitamente attendere settimane dallo scrutinio per conoscere il nome del premier e delle forze politiche che avrebbero dato vita al Governo. Ragionamento che non si applica ai governi tecnici di emergenza, vedi Monti e da ultimo Draghi, o quelli nati da maggioranze spurie: dalle grandi intese guidate dal dem Enrico Letta assieme proprio a Forza Italia, al patto giallo-verde tra Lega e M5s con cui si aprì la scorsa legislatura affidando la guida dell’esecutivo all'allora sconosciuto Giuseppe Conte.

L’avviso di garanzia al G7 di Napoli e la rottura con Bossi

Il Berlusconi I come sappiamo però avrà vita breve. E non tanto e non solo per quell’avviso di garanzia recapitatogli durante il G7 di Napoli, quanto per la rottura con Bossi: «Signor presidente la Lega la manda a casa!». L’ex premier sperimentò così il passaggio all’opposizione dove resterà fino alle politiche del 2001. Quando darà vita alla nuova alleanza con il Senatur e Fini nella Casa delle Libertà, presentando a Porta a porta il “contratto con gli italiani” che lo porterà a stravincere le elezioni, guidando il Governo più longevo della storia repubblicana. Sono questi gli anni della Bossi-Fini sull'immigrazione, della riforma costituzionale nota come Devolution (bocciata poi dal referendum), delle leggi sulla giustizia “ad personam”. Ma anche del forte sodalizio con il presidente statunitense George Bush, post 11 settembre, e con il presidente russo Vladimir Putin che riunì assieme il 28 maggio del 2002 a Pratica di Mare.

Lancia il Popolo della libertà, il partito dei moderati

Alle elezioni del 2006 verrà sconfitto, sia pure per soli 24mila voti. Un paio d'anni dopo è però di nuovo a Palazzo Chigi. Il 2008 segna la nascita vera e propria del bipolarismo. Walter Veltroni a ottobre dell’anno prima aveva tenuto a battesimo il Partito democratico, cancellando Ds e Margherita. Berlusconi capisce che è giunta l’ora di realizzare il suo vecchio pallino: dar vita al grande partito dei moderati, che includa le varie anime del centrodestra. Esattamente un mese dopo, il 18 novembre, il Cavaliere, dal predellino della sua auto in piazza San Babila a Milano, annuncia la fine di Forza Italia e la nascita del Popolo della Libertà, il Pdl, dove confluirà anche Gianfranco Fini con Alleanza nazionale (non invece l’Udc di Pier Ferdinando Casini).

Le inchieste e la rottura con Fini

Le elezioni che seguirono furono un trionfo. Il Pdl sbancò ovunque. Nel frattempo però le inchieste giudiziarie che lo coinvolgono si fanno sempre più numerose così come le cronache sulle sue frequentazioni con giovani ragazze. Anche questo non era mai successo prima. Tutto si mescola. Le cene ad Arcore vengono etichettate come quelle del “bunga bunga” in tutto il mondo e scoppia il caso Ruby nel quale viene coinvolto anche il Parlamento. Ma soprattutto si fa sentire il peso della crisi economica che esplode nel 2010, contestualmente alla rottura con Gianfranco Fini deflagrata dal “che fai mi cacci?!” pronunciato dall’ex leader di An.