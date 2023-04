Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per un’infezione respiratoria. «È in terapia intensiva»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele a Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Al San Raffaele è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile. Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, «si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica». Fonti parlamentari di Forza Italia riferiscono che «Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile».

Tajani: Berlusconi parla, ricoverato per guaio precedente

«Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente». Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

Tajani: "Berlusconi ricoverato per problema irrisolto infezione, ma parla"

Il precedente ricovero

Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele, Berlusconi, accompagnato dalla compagna Marta Fascina aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60. Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del leader 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la ’rivincita’ dei governisti sui filoronzulliani e l’ascesa dei parlamentari vicini alla Fascina.

Berlusconi: "Cambi in Forza Italia? Decido io"

Gli auguri al leader Fi

«Auguri di pronta guarigione al senatore Silvio Berlusconi». Sono le parole del capogruppo Pd, Francesco Boccia, a margine di un suo intervento in Aula. Gli fa eco il presidente di turno, Maurizio Gasparri, «la presidenza si associa al suo auspicio». «Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele» ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, durante una conferenza stampa a Roma. E su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti ha scritto: «Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo». Messaggio di vicinanza anche dal capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi: «Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te». «Forza Silvio. L’augurio è di vederti quanto prima al lavoro». Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Dal cuore alla cataratta, i guai di salute

Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata all’ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto. Da quell’intervento, molti sono stati i ricoveri e gli interventi a cui l’ex premier si è sottoposto. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l’asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, gli è stato impiantato un pacemaker. Al San Raffaele è stato ricoverato anche il 13 dicembre 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo il presidente di Forza Italia era stato colpito sul viso da una statuetta della cattedrale scagliata da Massimo Tartaglia, poi processato per lesioni pluriaggravate e ritenuto incapace di intendere e volere. Più volte in seguito, a causa dei danni dell’aggressione, Berlusconi si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011. È del 2010 un intervento all’Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra, Nel 2013 è l’uveite, una patologia dell’occhio, a costringerlo a un ricovero al San Raffaele, nell’aprile 2014 una infiammazione al ginocchio e nel dicembre dello stesso un acuirsi dell’uveite. Nel dicembre 2015 Berlusconi è stata necessaria la sostituzione del pacemaker, eseguita sempre al San Raffaele. Nel 2016 l’ex presidente del Consiglio si è sottoposto a un intervento di cataratta e poi a un’intervento per la sostituzione della valvola aortica a giugno.