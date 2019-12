Simest nomina il nuovo Cda: Salzano presidente e Alfonso amministratore delegato Ecco i componenti del nuovo board: Pasquale Salzano, Roberto Rio, Mauro Alfonso, Ilaria Bertizzolo, Anna Mareschi Danieli, Claudio D'Eletto e Gelsomina Vigliotti di Andrea Marini

SIMEST ha comunicato l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Pasquale Salzano e composto da Roberto Rio (vicepresidente), Mauro Alfonso, Ilaria Bertizzolo, Anna Mareschi Danieli, Claudio D'Eletto e Gelsomina Vigliotti. Il Cda ha nominato Mauro Alfonso amministratore delegato.



Internazionalizzazione

Il Consiglio di Simest - società che con SACE costituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti - si è tenuto a valle dell’Assemblea degli azionisti che, dopo aver nominato i nuovi membri, ha ringraziato il Cda uscente, esprimendo in particolare gratitudine al presidente e all'ad, Salvatore Rebecchini e Alessandra Ricci, per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti durante il mandato.

Pasquale Salzano, presidente di SIMEST

Salzano è stato l’Ambasciatore d'Italia in Qatar dall’aprile 2017 fino al dicembre 2019. Entrato in carriera diplomatica nel 1999, è stato capo della rappresentanza diplomatica italiana in Kosovo dal 2001 e ha ricoperto incarichi di alta responsabilità presso l’OSCE a Belgrado e presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New York. È stato capo ufficio sherpa G8/G20 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la Presidenza italiana del G8 dell’Aquila e successivamente direttore all'OCSE a Parigi. Tra il 2011 e il 2017 è stato in ENI, dove ha ricoperto la carica di Executive Vice President e Direttore degli Affari Istituzionali nazionali e internazionali. Dal 20 dicembre 2019 è Chief International Affairs Officer di Cassa Depositi e Prestiti.

Mauro Alfonso, amministratore delegato di SIMEST

Alfonso proviene da Cerved Group, dove ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale di Cerved Rating Agency. In precedenza è stato direttore generale di Dagong Europe Credit Rating, per la quale ha condotto lo start-up della prima agenzia di rating asiatica a essere autorizzata a operare sui mercati europei. Dal 2003 al 2012, è stato Senior Director di Fitch Ratings come responsabile commerciale. Dal 2000 al 2003 è stato Head of Distribution presso Société Générale Asset Management Italia, dopo aver ricoperto il ruolo di Senior Relationship Manager di Paribas Asset Management. Dal 1996 al 1999 è stato Senior Banker presso Caboto Holding SIM, dove era responsabile del FIG coverage nel dipartimento di Marketing Capital Markets.