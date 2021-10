Simest: dai criteri d’accesso alle risorse, ecco come funzionano i nuovi finanziamenti agevolati per le imprese

Ascolta la versione audio di questo articolo

4' di lettura

È tutto pronto per la partenza del nuovo Fondo 394 a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Dopo il boom registrato dallo strumento nei mesi scorsi, il governo ha deciso un nuovo stanziamento all’interno del Recovery Plan (1,2 miliardi, di cui 400 milioni destinati al fondo perduto) ma le regole e i requisiti per accedervi sono molto diversi come risulta dal via libera, a fine settembre, del comitato agevolazioni, l’organismo che definisce criteri, condizioni e procedure relative gli interventi agevolativi a valere sui fondi pubblici (il 394 del 1981 e il 295 del 1973) gestiti dalla società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso in convenzione con la Farnesina. Ecco come funziona il nuovo Fondo.

1 - Quando si potranno presentare le domande per il Fondo?

Il portale per inoltrare la richiesta dei finanziamenti agevolati aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 28 ottobre, a partire dalle ore 9.30, ma già dal 21 ottobre le imprese potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente, una novità per agevolare l’iter di richiesta dei fondi. L’ordine di inserimento della richiesta non costituisce però priorità di accesso ai fondi. Collegandosi già oggi al sito di Simest è poi possibile registrarsi al portale se non si è un utente registrato per non farlo durante la fase di richiesta.

2- Come si può presentare la richiesta?

L'unica modalità ammessa per la presentazione della richiesta di finanziamento, come chiarisce Simest sul suo sito, è costituita dalla compilazione e sottomissione del modulo di domanda firmato digitalmente tramite il portale. È comunque già possibile prendere visione delle informazioni contenute all’interno di ciascun modulo di domanda scaricando i fac-simile per le tre tipologie di finanziamento. Il download è disponibile accedendo all’area dedicata dal sito Simest.

3 - Quali imprese possono accedere al Fondo?

Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle imprese di piccola e media dimensione diversamente dal vecchio strumento che era aperto alle aziende di tutte le dimensioni. A differenza del passato, poi, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di finanziamento per consentire la massima diffusione degli interventi agevolativi e l’accesso allo strumento per un più ampio bacino di utenti.

4 - Che condizioni saranno applicate?

Sarà possibile per l’impresa ottenere un finanziamento agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di finanziamento a fondo perduto fino al 25%, entro il limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework, e senza necessità di presentare garanzie.