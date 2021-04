Simioni: «Enav è pronta ad agganciare la ripresa»

4' di lettura

«Il 2020 è stato un annus horribilis per il settore dell'aviazione. Ma l'azienda è solida, in grado di mantenere una remunerazione nel lungo periodo e pronta ad agganciare la ripresa del traffico areo. Gli investitori hanno capito la decisione di non pagare il dividendo quest'anno a beneficio di una sostenibilità duratura». Paolo Simioni, ad di Enav da un anno, parla appena conclusa la call con gli analisti dopo l’approvazione dei conti 2020 martedì scorso. Il titolo è salito in Borsa, nonostante...