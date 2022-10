Simon Cowell da X Factor a TikTok: accordo per il lancio del talent StemDrop

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

X Factor non tira più come format ma voi ancora coltivate il sogno di debuttare come cantanti pop? Niente paura: l’orizzonte prossimo venturo potrebbe essere TikTok, dove Simon Cowell (sì, proprio l’inventore di X Factor) sta per lanciare un talent globale in collaborazione con Samsung, Universal Music e lo stesso social network cinese. Il premio? Lo stesso di X Factor: un contratto discografico. Syco Entertainment, società di Cowell, Republic Records, controllata di Umg, e Samsung hanno appena annunciato il progetto di collaborazione intitolato «StemDrop - A Song for the World».

Come funziona

I diretti interessati lo raccontano come una sorta di incubatore di nuovi talenti che offrirà ad artisti di tutto il mondo l’opportunità di collaborare con nomi già affermati della canzone. Tipo Max Martin, il tizio che produsse Baby One More Time di Britney Spears e I Want It That Way dei Backstreet Boys, e il suo team di produttori composto da Savan Kotecha e Ali Payami. Il 26 ottobre pubblicheranno un nuovo singolo di 60 secondi esclusivamente su TikTok. Non appena il brano uscirà, la community potrà accedere agli «stems» (i singoli pattern della canzone: batteria, basso e parti vocali) attraverso la pagina StemDrop e potrà creare, registrare e condividere le proprie versioni. Il profilo StemDrop fornirà inoltre agli utenti e ai creatori di TikTok una finestra sul «processo creativo» cui prenderà parte il team di songwriter e produttori della newco.

Loading...

Produttori professionisti al servizio della community

Tutti i giorni i mix più interessanti saranno rilanciati dal canale @StemDrop di TikTok. La versione migliore uscirà con Republic Records. «Le canzoni di successo sono come diamanti e possono cambiare la carriera di un artista da un giorno all’altro», ha commentato Simon Cowell. «Con decine di migliaia di canzoni caricate ogni giorno, questo progetto darà agli aspiranti artisti l’opportunità di collaborare con alcuni dei songwriter di maggior successo al mondo. La premessa è sempre stata molto semplice: “Cosa succederebbe se i migliori autori del mondo scrivessero una canzone per il mondo?” Non abbiamo idea di cosa succederà. So che ci sono tante persone di incredibile talento che stanno cercando di emergere e spero e credo che questo possa fare una grande differenza per le loro carriere».

TikTok come «amplificatore»

Gli fa eco Ole Obermann, responsabile globale della musica per TikTok: «Ogni giorno, artisti e autori brillanti e sconosciuti si rivolgono a TikTok per condividere la loro musica e trovare un pubblico globale; StemDrop punterà i riflettori su questi talenti e fungerà da trampolino di lancio per aiutarli a costruire la loro carriera». Lucian Grainge, presidente e ceo di Universal Music Group, ha dichiarato: «Umg esiste all’intersezione tra innovazione e scoperta dei talenti, quindi siamo entusiasti di collaborare con Simon e con l’incredibile team che ha messo insieme per lanciare questa nuova piattaforma, sfruttando la scala di TikTok, per valorizzare l’arte dei creatori di tutto il mondo».

Tim Van Rongen, co-ideatore di StemDrop, ha aggiunto: «Sento che è il momento giusto per lanciare un progetto musicale in cui il processo creativo è completamente nelle mani dei cereator di TikTok. Non vedo l’ora di vedere cosa verrà fuori e credo che il mondo sarà sorpreso dall’enorme varietà creativa che StemDrop e la comunità di TikTok sapranno offrire». Sul social network cinese c’è grande fermento musicale: non è una novità. E i player tradizionali del music business non hanno nessuna intenzione di restare a guardare.