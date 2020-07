Simona Bertolotto fa scouting di piccoli brand made in Italy da fare crescere In arte Sissiotto ha mixato le esperienze di fotografa e consulente di moda per diventare una nota influencer per signore over 30 di Paola Dezza

In arte Sissiotto ha mixato le esperienze di fotografa e consulente di moda per diventare una nota influencer per signore over 30

di Paola Dezza

2' di lettura

Eclettica, naturalmente simpatica, estroversa senza esagerare, educata come le signore torinesi sanno essere. Simona Bertolotto in arte Sissiotto ha mixato le esperienze maturate nel corso della sua vita, da quella di fotografa a quella di consulente di moda per diventare una nota influencer per signore over 30. Dispensando consigli di stile ad hoc via conversazioni private e tramite il proprio canale Instagram. Nel periodo di Lockdown si è inventata un format di interviste realizzate su Instagram dalla cucina di casa sua per fare conoscere piccoli brand artigianali esclusivamente made in Italy al grande pubblico.

Quella di Simona è una ricerca continua di piccole storie aziendali che meritano di crescere. Si tratta di brand di abbigliamento, di scarpe, ma anche di gioielli e accessori tutti rigorosamente selezionati e conosciuti in prima persona.

«Faccio ricerca esclusivamente tra brand italiani e artigianali - racconta al Sole24Ore - e per farli conoscere al pubblico ho istituito le interviste quotidiane nel periodo di chiusura per il coronavirus. Un appuntamento per illustrare creazioni e idee, processi creativi e di produzione. Con alcune aziende realizziamo anche prodotti in co-branding come con il laboratorio calzaturiero ChiMar».

La ricerca comprende alcune giovani stiliste come Sarah Maj, originaria di Marrakech e ora a Milano, con un negozio-atelier in via Tortona e numerosissimi brand innovativi, piccole sartorie ed atelier. A ognuna Simona dedica spazio e racconti, ne indossa i capi e li propone a chi la segue. «Soprattutto donne italiane dai 30 ai 50 anni e oltre - dice - e molte signore spagnole che, con sorpresa, mi seguono».

Per chi fosse insicura sul proprio stile o volesse cambiare il proprio look, Simona organizza brevi sessioni in video di consulenza. Ma anche spedizioni di shopping per piccoli gruppi nei mercatini vintage di Torino e non solo. Spedizioni dalle quali non si torna mai a mani vuote. Nel sito Sissiottostyle anche una selezione di prodotti che rispecchiano il gusto di Simona, dai bracciali alla elegante spilla-fiore.