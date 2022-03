Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Simone Dominici è il nuovo amministratore delegato di Kiko. Dominici ha una vasta esperienza internazionale di alto profilo nel settore consumer, luxury, beauty e retail, avendo lavorato per i principali gruppi globali del settore negli ultimi trent’anni, in sei Paesi e tre continenti.



Ha iniziato la sua carriera in Unilever fino a ricoprire la carica di vice presidente della Business Unit Food Italy, poi è diventato general manager di Coin Department store e, successivamente, executive vice president global markets di Bottega Veneta, con responsabilità in Europa, America e Asia. Dal 2018 a Coty, prima a Ginevra e poi nella sede centrale di Amsterdam, Dominici ha contribuito a rafforzare le prestazioni in Emea come eecutive vice president per Europa, Medio Oriente e Africa, con responsabilità sia per le divisioni consumer che prestige, ricoprendo anche il ruolo di head of global revenue management, accelerando la creazione di valore sostenibile.

Loading...

«Sono onorato ed entusiasta di unirmi alla comunità di persone Kiko in un momento così emozionante per l’industria beauty e per l’azienda e ringrazio il presidente Percassi e Peninsula per la fiducia - commenta Dominici -. Oggi la bellezza è al centro di una trasformazione culturale verso prodotti più inclusivi che sono “buoni per me, buoni per la società, buoni per il pianeta”. La bellezza è positività, energia, felicità e oggi più che mai le persone hanno bisogno di stare bene. Credo che Kiko incarni tutti questi valori ed è il principale testimonial della cosmesi italiana nel mondo».

Antonio Percassi, presidente di Odissea e Kiko aggiunge: «Sono orgoglioso di dare il benvenuto tra noi a Simone Dominici. Sono certo che, grazie alla sua solida esperienza internazionale e alla sua visione innovativa, guiderà l’azienda verso nuove ed entusiasmanti opportunità».