Simone Inzaghi, croce e delizia dell'Inter di coppa

Le Finali hanno grande fascino. Partite secche, alla morte. Prima di iniziare non si vuole proprio pensare al fatto che qualcuno alla fine gioirà e qualcun altro piangerà. Irreversibilmente. Non esistono due vincitori: il Vincitore è sempre e soltanto uno. L'altro è il re dei perdenti, l'ultimo a cadere, a testa alta o a capo chino poco importa. Uno vince, tutti gli altri perdono. Lo sa bene Simone Inzaghi da Piacenza, 47 anni compiuti, segni particolari: folti capelli e riga in mezzo, voce roca, esperto delle finali di coppa e vate del 3-5-2. Sinora Simone aveva sempre sgorgato le lacrime finali altrui, ma le leggende e la cabala incontrano il limite oggettivo delle scienze statistiche. E' successo a Josè Mourinho pochi giorni fa, ora è la volta di Inzaghi.



A ben vedere, questa finale di Istanbul è stata molto persa negli spogliatoi, prima di entrare in campo. Bisognerebbe dirlo, senza concedere nulla al buonismo consolatorio di chi complimenta il Piacentino solo per non essersi fatto travolgere dalla marea celeste.È stata persa nella testa, anzitutto, poi nelle gambe e infine nei protagonisti, coloro che sarebbero predestinati a far la differenza quando la Storia deve poi essere archiviata nei libri.Eravamo tutti convinti di avere di fronte gli attuali Invincibili della pelota (sarebbe bastato studiare con attenzione la recente finale di FA Cup per ridimensionare la gravita' del problema). Una specie di macchina da guerra calcistica, capace di umiliare gli avversari con rotoli di goal, uno più spettacolare dell'altro. Questa la vulgata mainstream tramandataci, urbi et orbi, sino a ieri sera.

Di goal, questi parvenù, in realtà ce ne hanno fatto uno a stento, di onesta fattura per carità, ma anche per le circostanze del caso. Se Matteo Darmian e Haken Chalanoglu si fossero ricordati di essere su un campo da calcio, compressi nell'area di rigore e proprio davanti alla nostra linea di porta forse avrebbero opposto barriera meno scansante a un tiro ben congegnato, ma nulla più e comunque frutto di una carambola difensiva piuttosto anomala.L'Inter ha giuocato fino al 67° solo per non perdere e infatti non abbiamo perso.

Cioè, ha sì perso, ma non è stata né travolta né umiliata, anzi, abbiamo persino qualche consolatoria recriminazione verso il fato, che poteva rendere l'Ataturk meno amaro. Ma è nella preparazione della partita che si sono costruite le fondamenta della sconfitta. Quel tarlo nella mente secondo cui l'Inter fosse nettamente inferiore ai nostri avversari combinato con quel venticello di calunnia che forse era in Finale in vece di qualcun altro, più meritevole. Simone Inzaghi questo tarlo non è riuscito a rimuoverlo. Ha fatto altro di buono, ma in questo non ce l'ha proprio fatta. Soprattutto perché il tarlo di cui sopra albergava principalmente nella sua testa. Montagne di denaro è costato assemblare questo City, lo sappiamo bene, anche in barba al vituperato fair play finanziario (qualunque cosa esso sia). Fiumi di letteratura (e ancora soldi) per preparare l'apologia di questo Triplete.

Come se in campo fossero scese 11 trivelle per l'estrazione dell'oro nero, con indosso la maglia celeste, invece che 11 pedatori. Tutto il peso di questo storytelling si è riversato in campo ieri. Ciononostante quelli terrorizzati di fallire erano i Citizens, Guardiola in testa (più nevrotico e teatrale che mai), ma l'Inter non se n’è accorta. Inzaghi non ci ha fatto caso. Erano troppo concentrati a recitare il loro copione di illustre vittima sacrificale. Il tavolo era stato già apparecchiato e non hanno saputo rifiutare le pietanze doviziosamente cucinate, ribaltandolo.