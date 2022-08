Nella Capitale per la Lega in campo dovrebbe essere Simonetta Matone, a quanto pare all'uninominale Senato. L'ex giudice della procura per i minorenni ha ricoperto nel passato incarichi di vertice in più ministeri. È stata la candidata ufficiale del centrodestra per le elezioni suppletive del seggio di Roma rimasto vacante dopo l'elezione di Roberto Gualtieri del Pd e fu candidata come prosindaco accanto al candidato Enrico Michetti alle ultime amministrative

1/11 3/11 Menu