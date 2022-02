Sina Brufani (Perugia)

Colazione a buffet, Early check-in e late check-out, Cena di San Valentino con menu speciale al ristorante Collins' (con menù che prevede ingredienti locali come la fagiolina del Trasimeno ma anche Tataki di Tonno rosso), omaggio di benvenuto in camera: quale città migliore per celebrare San Valentino se non Perugia, la città del Bacio Perugina, e nel suo storico cinque stelle aperto dal 1884? Da non perdere anche l'area wellness con sauna, bagno turco e zona relax sotto antiche volte.

