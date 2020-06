Sindacati: accelera digitalizzazione dell'energia, serve un quadro normativo chiaro La richiesta delle sigle di regolare anche lo smart working di Simona Rossitto

La richiesta delle sigle di regolare anche lo smart working

2' di lettura

La digitalizzazione del settore dell'energia, iniziata già in epoca ante Covid, subirà un'accelerazione. Ora i sindacati chiedono alle aziende di proseguire negli investimenti e alle istituzioni di eliminare quelle normative che fanno da freno alla capacità delle aziende di innovare e investire. Intanto tra il 70 e l'80% del settore energetico è in smart working e probabilmente ci resterà a lungo. Una questione da regolare, prevedendo tra l'altro, secondo le sigle, il diritto alla disconnessione. Come, parimenti da regolare, sono il diritto alla volontarietà dello smart working e il diritto a lavorare in sede del dipendente.

Cgil: risolvere il nodo delle concessioni idroelettriche

«Il tema della digitalizzazione nel settore – dice a DigitEconomy (report di Radiocor e Luiss Business School) Ilvo Sorrentino , segretario nazionale della Filctem Cgil - è molto importante. Una miriade di investimenti potrebbe essere fatta sulle reti intelligenti, sulla digitalizzazione in genere, e sul fronte della transizione energetica, ma c'è il problema della concessioni idroelettriche che sono ritornate in capo alle regioni, senza garanzia degli investimenti. Le aziende, infatti, non fanno gli investimenti perché non c'è un quadro normativo che permette di stare tranquilli».

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Cisl: attenzione anche alla normativa che spinge a esternalizzare