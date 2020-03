Sindacati in allarme sugli esuberi alla multinazionale Shiloh Giù le commesse estere: per Cogne acciai speciali un nuovo mese di Cassa di Carlo Andrea Finotto

Una veduta aerea della sede Shiloh, che produce componenti per automotive

2' di lettura

A preoccupare i sindacati metalmeccanici valdostani è soprattutto la situazione della Shiloh.

«Lo stabilimento di Verres che fino al 2018 era Brabant Alucast Italy è passato sotto il controllo della multinazionale americana Shiloh» ricorda Fabrizio Graziola, segretario regionale della Fiom Cgil.

Lo scorso autunno l’azienda ha avviato un percorso di ristrutturazione che «dopo una lunga trattativa – fa eco Fausto Renna, segretario della Fim Cisl e responsabile confederale in regione – si è arrivati alla definizione di una cinquantina di esuberi». Un impatto non proprio indolore per la fabbrica stessa, che occupa circa 170 persone, e per il territorio. «La Cassa integrazione straordinaria è scattata dal mese di novembre 2019 – spiega Graziola– e proseguirà fino a ottobre di quest’anno». La situazione viene monitorata costantemente dalle controparti e l’obiettivo dei sindacati è quello di riuscire ad “accompagnare” il maggior numero di persone in modo da ridurre la quota di esuberi.

La filiale valdostana della Shiloh «risente delle problematiche generali» sottolinea Graziola e in particolare «della frenata del settore automotive in Italia e in Europa». Renna ricorda che l’azienda di Verres realizza componenti per auto e «ha come cliente principale Fca, ma rifornisce anche altri importanti marchi globali come Bmw, Jaguar e Maserati. Purtroppo – dice il sindacalista della Fim Cisl – è l’intero mercato dell’auto che soffre».

Oltre a subire le difficoltà dell’auto, le aziende valdostane risentono inevitabilmente anche di altri fattori contingenti, come le ripercussioni legate alla politica dei dazi applicati dagli Usa alla produzione di acciaio e alluminio e, da ultimo, agli effetti dell’epidemia di coronavirus. Non è un caso che la principale azienda del settore in regione, la Cogne Acciai Speciali (che conta oltre mille addetti) «abbia chiesto un nuovo mese di cassa integrazione ordinaria dal 2 marzo al 4 aprile» sottolinea Graziola, «per assorbire il calo di ordinativi». Il Cig coinvolgerà un numero massimo di 350 dipendenti.