Sindacati in piazza a Bologna. Landini (Cigl): gli scioperi generali non si minacciano, si fanno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sindacati in piazza questa mattina a Bologna per la prima delle manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil contro le misure del Governo sul lavoro. Alla testa della manifestazione della Cgil c’era il segretario generale Maurizio Landini, che ha sfilato accanto ad uno striscione che recita “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. «Questa piazza dice che la propaganda non ci serve, che alla propaganda non ci crede e che è il momento di risposte precise e che ci siamo stancati sia delle propagande sia di chi pensa di trasformare palazzo Chigi in Beautiful: serve rispetto per i sindacati», ha aggiunto Landini.

La mobilitazione di Bologna sarà seguita da altre due manifestazioni il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. «Non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento», ha ricordato il segretario della Cgil In piazza Maggiore è arrivata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, accolta dal sindaco Matteo Lepore con un abbraccio. Secondo fonti sindacali sono scese in piazza oltre 30mila persone.

Loading...

«Farebbe uno sbaglio clamoroso chi pensasse che la nostra pazienza possa durare a lungo. Noi siamo più determinati che mai e saremo più intransigenti che mai». Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, durante il suo intervento sul palco alla manifestazione. «Noi non possiamo accettare l’assenza di dialogo e solo semplice informazione a cosa fatta - ha aggiunto Sbarra - non è questo il metodo che ci aspettiamo. È importante riprendere il confronto mancato in questi 6 mesi. Il governo non si illuda, da soli non ce la faranno».

Il leader Cisl: governo non si illuda, servono sindacati per Pnrr

«Crescita - ha sottolineato Sbarra nel suo intervento - è la parola magica di questo Paese, rilanciare gli investimenti pubblici e privati a partire dal Pnrr che rimane una straordinaria opportunità per questo Paese. Non si illuda il Governo - ha aggiunto Sbarra - da soli non ce la fanno. Solo con i sindacati, le parti sociali, le Regioni, i Comuni possiamo cogliere questa straordinaria opportunità» del Pnrr.

Bombardieri (Uil): tutti benvenuti ma sindacati sono indipendenti

Al suo arrivo in piazza Maggiore a Bologna, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri ha lanciato un messaggio chiaro: «Noi apriamo le piazze chi condivide le nostre idee ma vorrei che fosse chiaro che le mobilitazioni sindacali sono una cosa diversa dall’azione politica dei partiti e noi a questa autonomia ci teniamo. Sono tutti benvenuti - ha concluso - ma distinguendo l’autonomia dei partiti dai movimenti sindacali».