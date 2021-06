Sindacati in piazza contro lo sblocco licenziamenti. Landini: no a ulteriori fratture sociali

3' di lettura

Mentre il governo è al lavoro per trovare una soluzione sul del blocco dei licenziamenti in scadenza giovedì 1° luglio per le grandi imprese con l’ipotesi di uno stop selettivo per i settori più colpiti dalla crisi pandemica, i sindacati Cgil, Cisl e Uil sono in piazza con manifestazioni unitarie in tre città - Torino, Firenze e Bari - per chiedere il prolungamento della misura fino al 31 ottobre, ottenere una riforma degli ammortizzatori sociali e rilanciare le politiche attive per il lavoro. Intanto il ministro Brunetta parla della necessità di «un grande patto per la coesione come quello che fece Ciampi nel’93» perché «un boom economico con un conflitto non va bene, è folle».



Landini (Cgil): prevalga responsabilità di tutti

«Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. È il momento di unire non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali». È la sollecitazione arrivata dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini dalla piazza di Torino. Una piazza gremita di lavoratori, fra cui gli operai della ex Embraco che saliranno sul palco durante la mattinata.

«Oggi manifestiamo e la prima cosa è cosa risponderà il Parlamento, il Governo - ha aggiunto Landini a margine della manifestazione - . Sanno perfettamente le nostre proposte e se vogliono ci sono le condizioni per trovare le soluzioni. La parola dopo oggi tocca al Governo, noi siamo pronti a confrontarci e trovare le soluzioni più intelligenti» di Torino il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. «Il problema - ha aggiunto - è la volontà politica se c’è, delle imprese e del Governo, dopo di che se ciò non dovesse succedere valuteremo insieme a Cisl e Uil che cosa fare. Io mi auguro che prevalga la responsabilità e l’intelligenza di tutti».

Bombardieri (Uil): dal 1° luglio rischio bomba sociale

Da Bari il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri scrive su Twitter: «Siamo qui a Bari per ribadire, tutti insieme, che l’unico modo per far ripartire questo Paese è il lavoro. Ecco perché prolungare il blocco dei licenziamenti per tutti fino a fine ottobre è una priorità urgente. Noi siamo pronti».

Per Bombardieri «bisogna fare attenzione, ci sono crisi e situazioni che rischiano di esplodere, dobbiamo evitare che questo diventi una bomba sociale a partire dal 1° luglio». Il rischio di tensioni sociali «noi lo denunciamo da un po’ di tempo - ha detto -, quando lo facciamo noi ci dicono che siamo dei terroristi, noi abbiamo, purtroppo o per fortuna, la capacità di ascoltare le persone che soffrono, che oggi vedono messo a rischio il loro futuro».