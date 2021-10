Sindacati in piazza a Roma, al via la manifestazione «Mai più fascismi»

Ascolta la versione audio di questo articolo

2' di lettura

Al via la manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma con lo slogan «Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia», indetta unitariamente dopo l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil guidato da esponenti neofascisti di Forza Nuova. L’appuntamento è in piazza San Giovanni alle 14. Sono attesi 10mila manifestanti in corteo e 50mila nella piazza. Prima della manifestazione è stato infatti previsto un concentramento a piazza dell’Esquilino alle 10.30, punto di ritrovo in particolare per quanti arrivano da fuori Roma, da dove i manifestanti si sono mossi intorno alle 12.30 per raggiungere piazza San Giovanni.

Allerta sicurezza

Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali, più qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri. Massima l’attenzione sul fronte della sicurezza e dei controlli, proprio dopo le violenze di sabato scorso durante la manifestazione non autorizzata dei non green pass, che ha portato anche all’arresto di esponenti di Forza nuova. Il Viminale ha previsto un grande dispiegamento di uomini, tra i 1.500 e i 2.000.

Loading...

Landini: non è piazza di parte, è per democrazia di tutti

Una manifestazione di parte? «No, questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al corteo per la manifestazione nazionale dei sindacati, risponde alle parole del segretario della Lega, Matteo Salvini. «L’attacco alla Cgil - ha detto - è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia e per estenderla».

Il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, e alla vigilia del ritorno alle urne per i ballottaggi per la scelta del sindaco, tra cui Roma e Torino, per i sindacati ma anche per il centrosinistra quella di oggi non vuole però essere una manifestazione politica. Lo rimarca lo stesso numero uno della Cgil, respingendo l’accusa di volersi in alcun modo “intromettere” nelle elezioni.



Le adesioni alla manifestazione

Decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti, da Pd a M5s e Leu, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde. Attesi in piazza, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s, Giuseppe Conte. Dal palco prenderanno la parola i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Il centrodestra, invece, non ci sarà, appellandosi anche al rispetto del silenzio elettorale, come ripetuto dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «La piazza sarà di parte», attacca il segretario della Lega, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi Forza Italia aveva fatto sapere che avrebbe partecipato se fosse stata spostata la data.