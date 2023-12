Sindacati in pressing su ex Ilva, il 20 incontro a Palazzo Chigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Palazzo Chigi convoca un vertice sull’ex Ilva per il 20 dicembre, ma il pressing dei sindacati nei confronti del governo non si ferma.

E’ confermata per domani 11 dicembre, alle ore 11, una conferenza stampa sotto la sede della presidenza del Consiglio dei leader nazionali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, per i quali “è giunto il tempo di cambiare la gestione di Acciaierie d’Italia”.

Loading...

L’assemblea degli azionisti (ArcelorMittal detiene il 62% delle quote, Invitalia il 38%) è stata aggiornata al 22 dicembre dopo tre incontri andati a vuoto. Sul tavolo c’è la grave crisi finanziaria che richiede una ricapitalizzazione di emergenza di almeno 320 milioni di euro (secondo quanto indicato dall’amministratore delegato Lucia Morselli in un precedente Cda) per pagare la fornitura di gas e far fronte alle esigenze più immediate.

I sindacati ritengono che “il governo, con un provvedimento d’urgenza, debba acquisire il controllo dell’azienda, rimuovere gli ostacoli, garantire produzione, sicurezza e ripresa degli investimenti, individuando partner e soluzioni industriali nuove”.

Nell’ultima riunione ArcelorMittal - che non intende, a quanto si è appreso, partecipare pro quota alla ricapitalizzazione - ha presentato una memoria di 12 pagine nelle quali, oltre a evidenziare gli investimenti garantiti durante la gestione dell’ex Ilva, lamenta la presunta inadempienza del partner pubblico rispetto agli impegni sottoscritti attraverso i patti parasociali.