Green pass, Bonomi: obbligo sul lavoro e tamponi gratuiti

3' di lettura

«Noi da sempre siamo stati per l’obbligo vaccinale ma non possiamo non renderci conto che al momento la politica non sembra trovare una sintesi e quindi abbiamo necessità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo l’incontro con i sindacati. «Siamo per l’adozione del green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e su questo si è aperta una discussione». Sul costo dei tamponi «sappiamo che giovedì c’è la cabina di regia del governo, laddove si dovesse decidere, come noi auspichiamo, l’obbligo del green pass all’interno dei luoghi di lavoro e le parti sociali trovassero un accordo su questo, credo che il governo potrebbe pensare di fare un’operazione di utilità sociale e quindi di potersi far carico del costo dei tamponi, che sicuramente non può essere a carico delle imprese»

Sindacati: sì green pass, ma l’azienda paghi i tamponi

Il nodo sull’obbligo di green pass anche in azienda non si è dunque sciolto. Anche se il dialogo è ripreso. I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri hanno visto prima il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e poi quello di Confapi, Maurizio Casasco. Un primo incontro al quale i sindacati si sono presentati con un’apertura e una richiesta: «Chiediamo a Bonomi che se vuole utilizzare il green pass all’interno delle aziende deve caricarsi dei costi dei tamponi e di non licenziare nessuno anche chi non fa il tampone», preannuncia il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri entrando all’incontro che si sarebbe dovuto tenere nella foresteria di Confindustria in via Veneto ma che poi, per un ritardo nei lavori del forum con la Confindustria tedesca, si è spostato in via dell’Astronomia, dove gli industriali hanno la loro sede centrale.

Loading...

Da un lato le imprese spingono per l’utilizzo del certificato verde nei luoghi di lavoro, non solo nelle mense come accade adesso. Dall’altro i sindacati che hanno chiesto un incontro con il governo invocando una legge ad hoc per introdurre la vaccinazione obbligatoria, non vogliono che il costo del green pass sia posto a carico dei lavoratori non vaccinati che dovranno fare il tampone.

L’incontro Draghi-Landini

In precedenza il segretario Cgil, Maurizio Landini, ha varcato anche il portone di Palazzo Chigi, per vedere il premier Mario Draghi. Se si vuole utilizzare il green pass in azienda - argomentano i sindacati - il costo è a carico delle aziende: non si è mai visto che quando si parla di sicurezza sul lavoro il costo sia a carico dei lavoratori. Certo brucia l’accusa di «fuga dalla responsabilità» arrivata solo pochi giorni fa dal presidente di Confindustria. «Ci ha invitato a vederci dopo averci insultato tutta l’estate - afferma Bombardieri - è una occasione per riparlarci e noi andremo a spiegare con molta determinazione le nostre idee e che non siamo né irresponsabili né Ponzio Pilato, ma facciamo il nostro lavoro che è quello delle organizzazioni sindacali che tutelano tutti i lavoratori».

Intesa a portata di mano sui tamponi con Confapi

Tracciato è invece il confronto con Confapi, la confederazione delle piccole e medie imprese, con la quale sembra a portata di mano una possibile intesa sulla possibilità che a pagare i tamponi siano i cosiddetti “enti bilaterali” cioè quella rete società che ruotano attorno alle società per fornire servizi.