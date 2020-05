Sindacati tlc: «rete unica è un'opportunità, non si rischiano esuberi» La posizione unanime di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil di Simona Rossitto

L'eventuale fusione tra le reti di Tim e Open Fiber non preoccupa i sindacati che all'unanimità non vedono rischi di esuberi. Un'operazione definita da Giorgio Serao della Fistel Cisl «il volano per la ripresa economica» che attiva, secondo Riccardo Saccone della Slc Cgil, «un processo di accelerazione innegabile» e che, dice Luciano Savant Levra della Uilcom Uil, «è un'opportunità anche dal punto di vista occupazionale».

Saccone ( Cgil): «accompagnare il processo con gli strumenti idonei»

«Operazioni di fusione societaria pongono spesso temi di sostenibilità e riconversione. Nel caso di specie non ritengo però che questo possa essere il caso. Certo – prosegue Saccone che è segretario nazionale della Slc Cgil - tutto comunque si inserisce nel più generale tema del reskilling legato al cambio di paradigma tecnologico, quindi anche in questo caso occorrerebbe accompagnare i processi con strumenti idonei». Da troppi anni, incalza Giorgio Serao della segreteria nazionale Fistel Cisl, «si parla di fusioni, aggregazioni, compartecipazioni, ma a oggi nessuno è in grado di intravedere le evoluzioni del sistema. La Cdp è azionista di Tim e Open Fiber, noi auspichiamo che trovino una soluzione compatibile e realizzino una rete ultra veloce nell'interesse del Paese, superando le contrapposizioni di questi mesi».

Serao ( Cisl): «rete di tlc fondamentale, inaccettabile il digital divide»

Sul fronte occupazionale, rileva Serao, «in Tim con il prepensionamento sono usciti in questi ultimi anni migliaia di persone, Open Fiber ha circa mille dipendenti, se si dovesse avverare un progetto di integrazione non credo che il problema siano gli esuberi». Il sindacato, peraltro, è pienamente consapevole che «anche e soprattutto dopo il Covid-19, la rete di tlc è una infrastruttura fondamentale e urgente per tutti i cittadini, abbiamo visto con il lockdown quante famiglie e persone sono rimaste fuori dalla connettività: questo è inaccettabile!»