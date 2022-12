Sindaci e incarichi di consulenza, i ricavi pesano per l’incompatibilità

Legami professionali tra sindaco e revisore

Nel consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla figura del revisore (Cassazione, pronunce 11554/2008, 9392/2015 e 29406/2022), si inserisce l’ordinanza 14919 del 2019.

Con questa presa di posizione la Corte ha dichiarato la nullità della nomina del revisore legale di una società per azioni per violazione dell’articolo 10, comma 2, del Dlgs 39/2010, derivante dalla sussistenza di legami professionali tra il revisore nominato e uno dei componenti del collegio sindacale della società che conferiva l’incarico.

Le pronunce

La ratio del divieto

La ratio sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni prevista dall’articolo 2399 del Codice risiede «nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo». La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio di operare, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.

Cassazione, 11554/2008

Il rapporto tra i ricavi

A fronte dell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2399 del Codice civile, ciò che rileva è «il rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente, talché occorre valutare (...) quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale (...) Occorre concludere che l’indipendenza del controllore sia messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale»

Cassazione, 9392/2015