Sindaci e revisori, sanzioni soft per le Srl in ritardo con le nomine

approvazione dei bilanci 2019 (primavera 2020). Ci potrebbero inoltre essere differenze territoriali dovute al numero di imprese coinvolte e alle scelte delle Camere di commercio.

L’elenco messo a punto da Unioncamere comprende circa 70mila imprese. Un numero che nasce dall’esclusione dalla platea globale delle società tenute alla nomina dell’organo di controllo sia di quelle che già lo possedevano (perché già obbligate in precedenza), sia delle aziende sottoposte a procedure concorsuali (fatta eccezione per quelle in concordato preventivo e accordi di ristrutturazione).

«Alcune associazioni territoriali ci stanno segnalando la difficoltà delle aziende nel reperire figure professionali disponibili e la richiesta di compensi elevati - segnalano in Confindustria -. Le nomine vanno fatte ma non ha senso indicare a fine anno sindaci o revisori che devono rispondere di un esercizio in cui non erano presenti. Per questo avevamo chiesto il rinvio. È comunque importante che le soglie siano state alzate».

I numeri

Dati certi su quante siano le Srl che si sono messe in regola non ce ne sono. Secondo le prime elaborazioni effettuate dal Cerved sui bilanci 2017-2018 risulta che solo il 19% delle imprese con meno di 50 dipendenti ha nominato l’organo di controllo. Le più “diligenti” sono le aziende lombarde (24,8%): più in ritardo quelle del Mezzogiorno (si vedano i numeri a sinistra). Per avere un quadro preciso bisogna però aspettare. La normativa dà 30 giorni di tempo per il deposito della nomina presso il Registro delle imprese: ci potrebbero essere quindi società che hanno fatto la nomina nelle ultime settimane ma non sono ancora state censite. «Le imprese confidavano nella proroga - dice Daniele Virgillito, presidente dei giovani commercialisti -. Abbiamo organizzato moltissimi convegni ma fra gli imprenditori la consapevolezza dell’obbligo non è molto diffusa».