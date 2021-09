Sindaci, le proposte per aumentare lo l’indennità. Nelle grandi città oltre quota 10mila euro al mese

3' di lettura

Quanto guadagnano i sindaci? Poco, a leggere le proposte di legge depositate in Parlamento che puntano ad aumentare il trattamento economico riservato ai primi cittadini degli 8.057 Comuni italiani. Iniziative che arrivano sia dall’(ampia) maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi, sia dall’opposizione (che in questo momento è rappresentata solo da Fratelli d’Italia). In entrambi i casi l’indennità per chi guida grandi centri viene portata sopra la soglia dei 10mila euro (lordi).

La proposta di Salvini: sindaci pagati come i magistrati

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha più volte affermato gli stipendi dei sindaci sono «ridicoli». «Fai il sindaco di Milano con onori e oneri a 3-4mila euro al mese - ha ribadito il 23 settembre -. Speriamo che tutti ci seguano su questa via, altrimenti non troveremo mai qualcuno che voglia fare l’amministratore». L’ex ministro dell’Interno del primo governo Conte ha depositato al Senato una proposta di legge per adeguare gli stipendi dei primi cittadini avendo come parametro il trattamento economico che spetta al presidente della Corte di cassazione (240mila euro).

La retribuzione verrebbe calcolata applicando percentuali che scendono al diminuire degli abitanti dei comuni. Così per i sindaci delle città metropolitane come Roma e Milano la misura sarebbe del 75%, quindi 180mila euro, pari a un importo mensile di 15mila euro. L’indennità di funzione mensile attuale è fissata a 7.800 euro. I sindaci dei comuni con popolazione tra i 250mila e 500mila abitanti avrebbero diritto invece a un’indennità pari al 60% di quello accordato al presidente della Corte di cassazione: 144mila euro annui, 12mila euro mensili. Più del doppio rispetto ai circa 5.800 euro attuali. Lo schema salviniano si chiude con i sindaci di non oltre 3mila abitanti: 3mila euro mensili rispetto ai circa 2mila attuali.

Il costo dell’operazione immaginato da capo della Lega sarebbe di 43,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 174,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse? Verrebbero dal «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Proposta Zanda: stipendi adeguati a quelli dei governatori

Anche per il senatore del Pd Luigi Zanda l’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali va rivista per mettere «in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci», come si legge nella relazione alla proposta di legge depositata a Palazzo Madama. Un testo che prevede di adeguare lo “stipendio” dei sindaci metropolitani al trattamento economico riservato ai presidenti delle giunte regionali: vale a dire 13.800 euro mensili. Nei comuni capoluogo di provincia la retribuzione dovrà invece essere pari al 90% dell’indennità riservata ai consiglieri regionali (11.200 euro): quindi 10.080 euro mensili. La percentuale scende poi (dall’80 al 25%) nelle varie classi demografiche.