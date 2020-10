Sindaci in rivolta, «coprifuoco è scaricabarile sui Comuni» «Ci saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali? I cittadini non si sposteranno da una piazza a un’altra?» si chiede polemicamente il presidente dell’Anci Antonio Decaro di Nicola Barone

Coronavirus, movida a Roma: controlli a tappeto delle forze dell'ordine

«Ci saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali? I cittadini non si sposteranno da una piazza a un’altra?» si chiede polemicamente il presidente dell’Anci Antonio Decaro

3' di lettura

Lascia largamente scontenti i Comuni la possibilità di istituire mini “zone rosse” nei quartieri a più alto rischio di assembramento, con un sostanziale “coprifuoco” dalle 21. Passata neanche una settimana dall’entrata in vigore del vecchio Dpcm, quello nuovo firmato nella notte di domenica mette in allerta i sindaci sui quali ricade da adesso in avanti la responsabilità di ulteriori strette motivate da esigenze di tutela della salute pubblica. Una soluzione osteggiata ma senza successo dai primi cittadini che ora sono sul piede di guerra.

I problemi applicativi paventati

È stato durissimo già nell’immediatezza della nuova previsione il presidente dell’Anci Antonio Decaro per il quale «nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I sindaci sono abituati ad assumersi le loro responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso». Nella sostanza l’accusa è di avere dirottato all’esterno il compito socialmente più ingrato. «Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica. Questo non lo accettiamo. Ci saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali? I cittadini non si sposteranno da una piazza a un’altra?».

Oralndo: basta con il gioco al massacro contro di noi

In Campidoglio, che già ha attivato controlli nei luoghi di maggior affollamento, si attende di approfondire bene i margini conferiti ai Comuni per agire su singole zone della città. In effetti nelle grandi aree metropolitane la pressione si è fatta mano a mano più forte con l’impennata dei focolai. Tuttavia per Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, «il governo nazionale non può minimamente pensare di scaricare sui sindaci le sue responsabilità, dopo mesi durante i quali il ruolo delle amministrazioni locali è stato a dir poco sottovalutato». Dunque «se si valuta la necessità di una sorta di “lockdown notturno” che somiglia molto al coprifuoco, il governo lo decreti e disponga chi, come e con quali forze deve effettuare i controlli. Basta con il gioco al massacro contro le amministrazioni locali».

Le limitazioni ai locali

Come ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus è previsto nel Dpcm il blocco al consumo di alcolici in piedi fuori dai locali dalle 18, tavoli al ristorante fino a mezzanotte e al massimo per sei, inoltre all’esterno degli ambienti dovrà essere riportato il numero massimo di clienti consentiti al chiuso. È proprio su questi ultimi punti che è rimasta in piedi l’intesa tra governo e Regioni, le quali chiedevano di non penalizzare ulteriormente quei settori già fiaccati dal lockdown. Le palestre rimarrano per ora aperte, come richiesto dai governatori, ma con riserva: dopo un braccio di ferro tra alcuni ministri le strutture incassano al momento una settimana di tempo per adeguarsi in maniera rigorosa ai protocolli. Gli sport di contatto a livello amatoriale, come calcetto e basket, restano vietati con uno stop anche per le relative associazioni e scuole per bambini e ragazzi.

Focus sul calendario degli orari a scuola

Sul fronte dell’alleggerimento del trasporto locale, l’unica soluzione che accontenta esecutivo e Regioni è quella di allargare la quota di persone in smartworking. Nessuna riduzione della quota di riempimento dei mezzi, ma l’adozione di misure un maggior controllo sulle banchine delle metropolitane per agevolare i flussi di salita e discesa. Anche il calendario sugli orari delle scuole potrà cambiare con ulteriori scaglionamenti, anche mediante eventuali turni pomeridiani e l’ingresso non prima delle 9, che puntano a limitare il rischio caos nelle ore di punta. Sulla didattica a distanza invece è stato previsto che le scuole superiori possano incrementarla - ma rimane complementare a quella in presenza - solo in caso di criticità delle situazioni sanitarie locali e comunque comunicandolo al ministero dell’Istruzione.