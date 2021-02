Sindaci in rivolta: la responsabilità penale pesa troppo

Ma su cosa si fonda la responsabilità penale dei sindaci? Ogni caso, va detto, è a parte. Ma di base vengono in considerazione l’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, che definisce il sindaco come organo responsabile dell’amministrazione del Comune, da coordinare con l’articolo 107 sempre del Testo unico, che individua la responsabilità dei dirigenti, distinguendo quindi tra poteri di indirizzo e poteri di concreta gestione. Ma, secondo la giurisprudenza, questo non esclude che il sindaco debba controllare l’operato dei suoi dirigenti e intervenire se necessario.

Nel caso di Appendino, «il sindaco ha emesso una delibera per dare il patrocinio a una manifestazione - osserva l’avvocato della sindaca, Luigi Chiappero - mentre l’organizzazione competeva a Turismo Torino, ente pubblico ma con una sua struttura. E, in ogni caso, il comportamento della folla e la tragedia erano imprevedibili».

Le cronache degli ultimi anni hanno raccontato di eventi naturali che hanno provocato morti e danni e per cui sono stati chiamati a rispondere (anche) i sindaci. Come Marta Vincenzi, che dopo un lungo processo ha patteggiato la scorsa estate la condanna a tre anni di reclusione per la tragica alluvione di Genova del 2011. O come gli ex sindaci di Ventotene, condannati nel processo per il crollo di un masso sporgente che nel 2010 provocò la morte di due studentesse delle medie in gita scolastica.

È invece stato assolto in appello, dopo la condanna in primo grado, Paolo Perrone, sindaco di Lecce quando, nel 2009, un uomo morì in un sottopassaggio allagato per le forti piogge.