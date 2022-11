Sindaco Kiev: prepararsi al blackout totale ed evacuazione di massa

7:40 Isw, Mosca non riuscirà a costringere Kiev a negoziare

Il Cremlino può continuare a condurre “giochi nucleari” per incoraggiare gli Stati Uniti ei loro alleati a fare pressione sull’Ucraina, ma non sarà in grado di costringere Kiev a negoziare: lo scrive nel suo rapporto odierno sull’Ucraina l’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw). Secondo gli esperti dell’Istituto, “l’uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina rimane improbabile e il Cremlino sta attualmente adottando misure per attenuare la sua retorica nucleare”. Gli analisti osservano infatti che le minacce nucleari di Mosca non sono riuscite a minare la volontà politica e pubblica dell’Ucraina di continuare a resistere all’invasione russa. “L’Ucraina ei suoi sostenitori internazionali hanno chiarito che non accetteranno negoziati sotto la minaccia delle armi e non rinunceranno al diritto sovrano dell’Ucraina sui suoi territori”, afferma l’Isw. L’istituto sostiene che il Cremlino probabilmente ha chiarito privatamente la sua “politica nucleare” per allentare le relazioni con gli Stati Uniti e i suoi alleati. In particolare, funzionari statunitensi e alleati hanno riferito che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan è stato in contatto con il consigliere per la politica estera di Putin Yuriy Ushakov e il segretario del Consiglio di sicurezza Mykola Patrushev nel tentativo di ridurre il rischio di utilizzo di armi nucleari.