Covid, sindaco Nembro: lobby hanno lasciato aperti locali. L’ex Oms Guerra: è scemenza del secolo fare tamponi a tutti

«Anch’io sarei stato drastico su ristoranti, bar, centri sportivi etc.. E Invece le varie lobby li hanno lasciati aperti. Sbagliato. Se devi intervenire, intervieni in modo rigido, altrimenti non serve». Così la sera del 3 marzo 2020 in un messaggio Whatsapp il sindaco di Nembro Claudio Cancelli, commentava al telefono con un imprenditore della zona la notizia, che circolava, della istituzione della zona rossa in Val Seriana. La chat è agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid.

L’ex Oms Guerra: «Stupido fare i tamponi a tutti»

«Ma fare tamponi a tutti adesso è la cazzata del secolo». Così il 15 marzo 2020, in pieno lockdown, Ranieri Guerra, allora numero due dell’Oms commentava via WhatsApp con Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss a cui aveva chiesto se era vera la decisione «di fare tamponi a tutti a tappeto». Nella chat, agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid in Val Seriana, Brusaferro rispondeva a Guerra: «No è che ognuno va per conto suo». E il direttore vicario dell’Oms rassicurava: «Ho parlato con Galli, poi, e gli ho detto di desistere dal proporre scemenze come tamponi per tutti... ha convenuto, spero...».

Speranza a Iss, scuole vanno chiuse e stop funerali

«Dobbiamo chiudere le scuole. Ne sono sempre più convinto». «Credo sia bene approfondire gli scenari». È quanto si legge in una chat tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, contenuta nelle carte dell’inchiesta sul Covid. La conversazione avviene la sera del 3 marzo. Brusaferro chiede: «Vuoi metterlo già domani all’odg?». «Domani dobbiamo fare dpcm - risponde Speranza - io metterei anche questo dentro». «Non abbiamo però parere Cts - dice ancora Brusaferro - che non è omogeneo su questo». La mattina dopo Brusaferro scrive di nuovo al ministro: «Ho sentito Imperial College Vineis (Paolo, epidemiologo, ndr) vicepresidente Css e Locatelli. Che ne dici di chiedere loro un parere e decidi venerdì sentendo anche ministri Eu?». «Sarei per non perdere tempo. Problemi anche in Puglia e Campania» risponde Speranza. Tra Speranza e Brusaferro, emerge dall’informativa della Gdf, c’è un dialogo costante. «Cose che mi arrivano. Due metri o un metro?». «Il dato oms è 1 metro, poi quello in più va bene» un altro dei passaggi (del 2 marzo 2020), in cui il primo presumibilmente chiede al secondo lumi sul distanziamento. Il 3 marzo Speranza chiede ancora consiglio a Brusaferro: «Estendiamo le misure delle tre regioni a tutta Italia. Avrebbe senso?». «Ci penso un attimo» risponde l’altro. E poi, più tardi: «Gli ho dato previsione almeno fino a fine aprile, ma dobbiamo capire a fine settimana». In un’altra occasione, il 5 marzo 2020, Speranza scrive a Brusaferro: «Dovremmo sfruttare la ricerca che afferma che il primo caso è stato in Germania. Aiuterebbe immagine Italia. Attenzione a non replicare con allargamento zona rossa vicenda di ieri. Conte vedendo i numeri crescenti dappertutto ha molti dubbi che abbia senso». Il giorno dopo, è sempre Speranza: «I funerali blocchiamoli in tutta Italia che sono pericolosissimi». Il 15 marzo, ancora il ministro a Brusaferro: «In conferenza sarebbe da far notare che tutti i Paesi europei stanno disponendo le misure che abbiamo adottato noi».

Brusaferro: tutti pensano che il test serva a qualcosa

«Il tema è che tutti pensano che il test serva a qualcosa». Il 22 febbraio 2020, il giorno dopo Paziente 1, Brusaferro è scettico sull’uso dei tamponi a tappeto. Lo dimostra una chat con Francesco Curcio direttore del Dipartimento di medicina di Laboratorio di Udine, agli atti dell’inchiesta di Bergamo sul Covid in Val Seriana. In quel periodo la valutazione era non procedere con l’«uso massiccio dei tamponi», anche se da Londra era stato comunicato che «oltre 2/3 dei portatori sani provenienti dalla Cina sono rimasti “undetected” e hanno avuto il tempo di diffondere il virus».

«In Lombardia c’è focolaio ma abbiamo piano»

«C’è un focolaio in Lombardia, ma fortunatamente c’è un piano d’azione». Così il 21 febbraio 2020 Brusaferro in una chat con un gruppo di funzionari dell’Istituto. La conversazione via chat è contenuta negli atti dell’inchiesta sul Covid. Sono da poco passate le 7 del mattino e Brusaferro “sveglia” il suo staff con questo messaggio: «Buon giorno. Oggi sarà giornata impegnativa, c’è un focolaio in Lombardia. Teniamoci in contatto». «Siamo già a focolaio? - chiede subito uno del gruppo - Ma quindi il caso è confermato?». «Non ancora - replica Brusaferro - ma c’è un secondo caso sospetto. E la probabilità è molto alta». «Ci mancava» chiosa una funzionaria. «Già - prosegue Brusaferro - ma fortunatamente c’è un piano di azione». Più tardi il presidente dell’Iss scrive ad Alberto Zoli, componente del Cts: «Stiamo arrivando con ministro. Fammi sapere se ci sono elementi critici che ti possano aiutare». Zoli risponde: «Sta tutto nell’isolamento preventivo non volontario ma obbligatorio (quest’ultima parola in maiuscolo, ndr). Quindi scuole chiuse, esercizi pubblici chiusi e tutte le altre disposizioni che hanno adottato i cinesi. Dobbiamo far partire quanto previsto con ordinanza al livello 1 del piano illustrato ieri. Adesso abbiamo 6 positivi di cui 4 in TI». «Ministro già firmata ordinanza con livello 1 - risponde Brusaferro - con quarantena obbligatoria». «Molto bene, bravi» seguito da due punti esclamativi, risponde Zoli.