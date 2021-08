Sindrome cinese per le Borse, tiene Milano: in settimana il focus resta sugli Usa

2' di lettura

Bilancio in rosso per i principali listini internazionali nella settimana alle spalle. Spicca lo scivolone intorno al 5% di Shanghai e Hong Kong per il timore di strette da parte delle autorità di Pechino. Solo Londra e Milano hanno chiuso il bilancio poco sopra la parità. Nei prossimi giorni riflettori ancora puntati sulla variante delta e sui possibili impatti sulla crescita economica. A livello macro il dato saliente è sicuramente quello di venerdì prossimo sull’occupazione Usa, con quasi un milione...